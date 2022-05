Radfahrer stürzte über Lenker

Ein Rad­fah­rer wur­de bei einem Sturz am Sonn­tag ver­letzt, als er bei einer Kreu­zung stark abbrem­sen muss­te. Laut Poli­zei war der Mann betrunken.

Ein 42-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 01. Mai 2022 gegen 17:35 Uhr mit sei­nem Fahr­rad in St. Geor­gen im Atter­gau auf der Römer­stra­ße aus Rich­tung Buch kom­mend Rich­tung Orts­zen­trum. Zum sel­ben Zeit­punkt lenk­te eine 38-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ihren PKW auf der Bam­ber­ger­stra­ße Rich­tung Wildenhag.

An der Kreu­zung mit der Bam­ber­ger­stra­ße brems­te der Rad­fah­rer auf­grund einer Stopp­ta­fel und des von links kom­men­den PKW so stark ab, dass er sich über den Len­ker über­schlug und am Asphalt zum Lie­gen kam. Er erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­de in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Beim 42-Jäh­ri­gen wur­de durch einen Alko­vor­test eine Alko­ho­li­sie­rung fest­ge­stellt, teilt die Poli­zei mit.