Sirenenball der Hauptfeuerwache Bad Ischl ***Sommeredition*** am 28.Mai

Das Sire­nen­ball­ge­län­de bie­tet auch bei der ***Som­mer­edi­ti­on*** des Sire­nen­balls der HFW Bad Ischl am 28. Mai 2022 wie­der zahl­rei­che Attrak­tio­nen auf – wie auch die Holz­fäl­ler­fach­ar­bei­ter­mehl­klö­se, wel­che von der feu­er­wehr­ei­ge­nen Nocka-Pass zube­rei­tet werden.

Ein ein­fa­ches Gericht aus dem Salz­kam­mer­gut, wel­ches in frü­he­ren Zei­ten den Holz­knech­ten wert­vol­le Ener­gie bei ihrer kräf­te­zer­ren­den Arbeit spen­de­te, ist eines der kuli­na­ri­schen Höhe­punk­te am Sire­nen­ball-Are­al. Die feu­er­wehr­ei­ge­ne Nocka-Pass der HFW Bad Ischl „wuzelt“ und „brut­zelt“ den gan­zen Tag über, was der Holz­ofen hergibt.„Von Anfang an war die­ses Gericht noch nicht dabei, aber mit der stei­gen­den Zahl an Besu­chern muss­te unser kuli­na­ri­sches Ange­bot erwei­tert wer­den“, erin­nert sich der Schöp­fer des Sire­nen­balls E‑HBI Chris­ti­an Perne­cker zurück.Die Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl freu­en sich recht herz­lich auf Ihren Besuch!

Sire­nen­ball der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl ***Som­mer­edi­ti­on*** 2022 – Mas­kie­run­gen erwünscht

Am Sams­tag, 28. Mai 2022 ab 12:00 Uhr wird der Sire­nen­ball der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl end­lich – nach zwei­ma­li­gem Coro­na beding­ten Aus­fall – nach­ge­holt. Die ASKÖ-Stock­schüt­zen­hal­le in der Englei­ten­stra­ße, neben der Sprung­schan­ze, bie­tet wie­der allen Faschings­nar­ren und Wil­de­rern ein idea­les Umfeld zum Feiern.

D.h. für alle Besu­cher – Mas­kie­run­gen wie beim ori­gi­nal Sire­nen­ball sind ger­ne erwünscht!

In der Hal­le befin­det sich wie­der eine gro­ße Bar, eine Aus­schank, sowie zwei wei­te­re klei­ne Bars. Im Außen­be­reich fin­det man mit der Wil­der­er­bar einen Fix­punkt am Sire­nen­ball­are­al. Dane­ben gibt es auch die Holz­fäl­ler­fach­ar­bei­ter­mehl­klö­se (Holz­knech­no­cka), Knob­lauch­fla­den, und Vie­les mehr.

Für die musi­ka­li­sche Unter­hal­ten sor­gen DJ Flo und DJ Chri.

Eben­falls ist wie­der der bewähr­te Bus­trans­port zwi­schen dem Stadt­ge­biet (Wire­r­stra­ße, Ein­gang Kur­park) und dem Sire­nen­ball unterwegs.