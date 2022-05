Übung Brand in Villa Seilern-HFW Bad Ischl & FW Ahorn Kaltenbach

Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch­abend hiel­ten die Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und der Feu­er­wa­che Ahorn-Kal­ten­bach eine Gemein­schafts­übung in der Vil­la Sei­lern ab.Angenommen wur­de ein Brand im 3. Stock­werk des Neben­ge­bäu­des, in wel­chem sich die Per­so­nal­woh­nun­gen befin­den. Ins­ge­samt wur­den vier Per­so­nen ver­misst. Mit­tels Nebel­ge­rät wur­de das Stock­werk im Vor­feld vom Orga­ni­sa­tor der Übung, HBM Kevin Rot­hau­er, ver­ne­belt. Somit hat­te der Atem­schutz­trupp mit schlech­ten Sicht­ver­hält­nis­sen, ähn­lich wie im Ernst­fall, zu kämpfen.

Um 19:45 Uhr begann die Übung mit der gestaf­fel­ten Abfahrt der Ein­satz­fahr­zeu­ge zum Übungs­ort. HBM Ste­fan Hofin­ger traf als Grup­pen­kom­man­dant von „Tank Bad Ischl“ als ers­tes am Übungs­ort ein. Sein ers­ter Weg führ­te ihn zur Rezep­ti­on, wo er ers­te Infor­ma­tio­nen erhielt. In wei­te­rer Fol­ge mach­te er sich selbst ein Bild der Lage, bevor er die Befeh­le an die ein­tref­fen­den Mann­schaf­ten erteilte.Im Ein­satz­leit­fahr­zeug der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl wur­de die Übungs­lei­tung eingerichtet.

Atem­schutz­trupp sucht nach den Vermissten

Ein Atem­schutz­trupp such­te nach den ver­miss­ten Per­so­nen. Die­se wur­den in wei­te­rer Fol­ge mit­tels Tra­ge­tuch ins Freie gebracht.

Zubring­lei­tung der FW Ahorn-Kal­ten­bach von der Traun steht in Kürze

Die Auf­ga­be der Feu­er­wa­che Ahorn-Kal­ten­bach war zual­ler­erst die Erstel­lung einer 300m lan­gen Zubring­lei­tung vom Traun­fluss. Die­se konn­te bereits nach 8 Minu­ten fer­tig­ge­stellt wer­den. Eine wei­te­re Zubring­lei­tung wur­de von einem Hydran­ten erstellt.

Übungs­zie­le rasch erreicht

Nach ca. einer Stun­de konn­ten alle Übungs­zie­le erreicht wer­den. Nach dem Zusam­men­räu­men der Gerät­schaf­ten fand die Übungs­be­spre­chung statt. Hier­bei wur­de vor allem die struk­tu­rier­te und prä­zi­se Her­an­ge­hens­wei­se der Grup­pen­kom­man­dan­ten her­aus­ge­ho­ben, sowie die über­aus schnel­le Erstel­lung der Zubring­lei­tung der Feu­er­wa­che Ahorn-Kaltenbach.Im Anschluss wur­de man vom Team der Vil­la Sei­lern zu einer Jau­se eingeladen.

Die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Ahorn-Kal­ten­bach und der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl möch­ten sich beim Team recht herz­lich für die Bereit­stel­lung ihres Gebäu­des für die heu­ti­ge Feu­er­wehr­übung bedan­ken. Im Ernst­fall, wel­cher hof­fent­lich nie ein­tre­ten wird, pro­fi­tie­ren jeden­falls bei­de Sei­ten davon.