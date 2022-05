Vandalen wüteten in Vöcklabrucker Kirche

Frei­tag­nach­mit­tag zwi­schen 14:00 und 18:00 Uhr wur­de in Vöck­la­bruck eine Kir­che ver­wüs­tet. Unter ande­rem wur­den Weg­leuch­ten umge­tre­ten, Gebets­bü­cher auf den Boden gewor­fen und eine Kas­se mit Spen­den­gel­dern geplündert.

Laut Poli­zei wur­den drei Weg­leuch­ten vor der evan­ge­li­schen Kir­che in Vöck­la­bruck in der Feld­gas­se beschä­digt. Die Leuch­ten tra­ten die Täter mit Fuß­trit­ten um und wur­den so aus der Boden­ver­an­ke­rung gerissen.

In wei­te­rer Fol­ge wur­den Zet­tel, Bro­schü­ren und Info­blät­ter, wel­che sich vor dem Altar zur frei­en Ent­nah­me in einem Korb befun­den haben, sowie Gebets­bü­cher im gesam­ten inne­ren Kir­chen­ge­bäu­de ver­streut und am Boden ver­teilt. Auch wur­de das zur Abhal­tung einer Mes­se ver­wen­de­te Mikro­fon zer­stört. Eine auf einer Sitz­bank mon­tier­te und ver­sperr­te Kas­se für Spen­den­gel­der wur­de auf­ge­bro­chen und dar­aus Geld gestoh­len. Auch mach­te sich der oder die Täter an der Orgel zu schaf­fen, wel­che nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen nicht beschä­digt wurde.

Poli­zei sucht nach Zeugen

Die Scha­dens­hö­he kann noch nicht bezif­fert wer­den. Wei­te­re poli­zei­li­che Erhe­bun­gen sind nötig, so die Poli­zei. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se zu dem Täter oder zu den Tätern bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4160.