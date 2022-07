2.000 Enten verzauberten das Ischler Publikum

„It was a fair race“ erklär­te der Coach der Cra­zy Ducks of Cana­da, „c’était bien magni­fi­que“ ergänz­te der fran­zö­si­sche Enten­prä­si­dent. „Euer Ren­nen war echt kein Quak“ schloss sich der Bür­ger­meis­ter von Enten­hau­sen dem Lob der akti­ven Rennteilnehmer*innen an.

Der 1. Isch­ler Enten Grand Prix ging letz­ten Sonn­tag bei strah­len­dem Son­nen­schein erfolg­reich über die Büh­ne und der Lions Club kann mit dem Ergeb­nis die­ser Bene­fiz­ver­an­stal­tung sehr zufrie­den sein. „Mit dem Erlös des Enten­ren­nens kön­nen wir wei­ter­hin dort hel­fen, wo rasche und direk­te Hil­fe nötig ist“ erklär­te Prä­si­dent Oth­mar Ber­ner sicht­lich zufrie­den im Rah­men der Siegerehrung.Rund 170 Enten­be­sit­zer durf­ten sich über tol­le Prei­se freu­en, die von der hei­mi­schen Wirt­schaft groß­zü­gig zur Ver­fü­gung gestellt wor­den waren, wofür sich der Lions Club ganz herz­lich bedan­ken möch­te. Ein ört­li­cher Eis­sa­lon hat­te spon­tan sei­nen Ver­kaufs­er­lös aus dem Ziel­be­reich noch ver­dop­pelt und dem Lions Club gespendet!

Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler zähl­te zu den hun­der­ten Besu­chern, die zunächst die Renn­stre­cke an der Ischl gesäumt hat­ten und spä­ter bei der Sie­ger­eh­rung im Kur­park ein ver­gnüg­li­ches Fami­li­en­fest erle­ben konn­ten. Renn­lei­ter Alfred Rei­ma­ir dank­te der Bevöl­ke­rung, die so zahl­reich Enten­lo­se gekauft hat­te, und allen flei­ßi­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, die die­ses Ren­nen mög­lich gemacht haben: der Stadt­feu­er­wehr, der Was­ser­ret­tung, dem Wirt­schafts­hof und der Sicher­heits­wa­che. Ein Quin­tett der Bür­ger­mu­sik sorg­te für bes­te Stim­mung bei der Siegerehrung.

Noch ein Ter­min, um Prei­se abzuholen

Wich­tig: Für alle Enten­be­sit­zer, die am Sonn­tag nicht dabei sein konn­ten, gibt es noch eine Chan­ce, gewon­ne­ne Prei­se abzu­ho­len: am kom­men­den Frei­tag, 22.7., von 15 – 16h00 in der Trink­hal­le, bei der Lions Wort- und Ton­quel­le. Es sind dies fol­gen­de Num­mern aus den Haupt­prei­sen: Start­num­mer 8208 (Haupt­preis: 1 Moun­tain­bike), 8672, 4318, 8644, 4161, 4566, 8619, 8960, 3883 und 8231.

Die Num­mern der zahl­rei­chen wei­te­ren Prei­se, die noch nicht abge­holt wur­den, sind unter www.bad-ischl.lions.at abruf­bar und kön­nen eben­so in der Trink­hal­le abge­holt werden.