Aussichtsplatz „Wasserfallwand“ in Obertraun-Neue Fahne montiert!

Einer der schöns­ten Aus­sichts­plät­ze in der „UNESCO Welt­erbe­re­gi­on Dach­stein-Salz­kam­mer­gut“ ist die Was­ser­fall­wand in Obertraun.

Die­sen Platz erreicht man nach einer ca. 45-minü­ti­gen Wan­de­rung vom Ober­trau­ner Tal­bo­den aus. Oben ange­kom­men wird man von einer rot-weiß-roten Fah­ne begrüßt und laden eini­ge Ruhe­bän­ke zum beschau­li­chen Ver­wei­len ein.Allerdings wur­de in den letz­ten Mona­ten die Fah­ne von „Wind und Wet­ter“ bzw. Gewit­tern mit Stark­wind immer wie­der in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Nun wur­de dafür auf der Was­ser­fall­wand eine neue Trä­ger­kon­struk­ti­on von Wal­ter Strick, sei­nes Zei­chens Schlos­ser­meis­ter in „Ruhe“, und Hans Puch­in­ger hin­auf­ge­tra­gen und die Kon­struk­ti­on neu errichtet.

DAN­KE dafür im Namen aller, die auf die­sem Platz – weit­ab von jeg­li­chem Trei­ben – etwas Ruhe fin­den und den herr­li­chen Aus­blick ins Ober­trau­ner Tal und den Hall­stät­ter­see genießen.