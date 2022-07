Englisch-Kurse für Kinder (WIFI) — Vorbereitung auf die nächste Schulstufe

Auch wenn die Kin­der zur­zeit die ver­dien­ten Feri­en in vol­len Zügen genie­ßen, steht die nächs­te Schul­stu­fe schon bald an. Um bes­tens dar­auf vor­be­rei­tet zu sein, bie­ten das WIFI Gmun­den und Bad Ischl Eng­lisch-Kur­se von der 1. bis zur 5. Klas­se Mit­tel­schu­le bzw. Gym­na­si­um an.

Die­se erfreu­en sich seit eini­gen Jah­ren gro­ßer Beliebt­heit und geben den Kin­dern ein gutes Gefühl für den Schul­start im Herbst. Infos: Fr. Ste­fa­nie Waldl (T 05–7000-5260, WIFI Gmun­den) bzw. Fr. Michae­la Blinden­eder (T 05–7000-5302, WIFI Bad Ischl).

Ter­mi­ne:

BI 1087 Eng­lisch für Kin­der — Vor­be­rei­tung auf die 1. Klas­se Gym/NMS 16.8. bis 19.8.2022, Di bis Fr 8 bis 12:15 Uhr

GM 5.9. bis 8.9.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

BI 1088 Eng­lisch für Kin­der — Vor­be­rei­tung auf die 2. Klas­se Gym/NMS

8.8. bis 11.8.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

GM 1088 5.9. bis 8.9.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

BI 1089 Eng­lisch für Kin­der — Vor­be­rei­tung auf die 3. Klas­se Gym/NMS

22.8. bis 25.8.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

GM 1089 29.8. bis 1.9.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

BI 1090 Eng­lisch für Kin­der — Vor­be­rei­tung auf die 4. Klas­se Gym/NMS

29.8. bis 1.9.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

GM 1090 29.8. bis 1.9.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr

GM 1091 Eng­lisch für Jugend­li­che-Vor­be­rei­tung auf die 5. Kl. Gym/1. Klas­se BHS

29.8. bis 1.9.2022, Mo bis Do 8 bis 12:15 Uhr