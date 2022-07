Großeinsatz bei Waldbrand am Brunnkogel in Ebensee

Im Groß­ein­satz stan­den die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr sowie die Poli­zei mit zwei Hub­schrau­bern am Sams­tag bei einem Wald­brand im Bereich des Brunn­ko­gels in Ebensee.

UPDATE 24.07., 14 Uhr, FF Roith

Die Feu­er­weh­ren von Eben­see wur­den am 23.07.2022 um 15:01 über Rauch­schwa­den im Bereich des Brunn­ko­gels in Lang­wies in Kennt­nis gesetzt. Eine zufäl­lig vor­rüber­flie­gen­de Besat­zung der Flug­po­li­zei des BMI mel­de­te die­se der Lan­des­warn­zen­tra­le Oberösterreich.

Nach Erkun­dung der ers­ten Kräf­te wur­de ein Wald­brand im Bereich des stei­len Gelän­des der soge­nann­ten Goff­hö­he lokalisiert.

Da das betrof­fe­ne Gelän­de zu Fuß unmit­tel­bar nicht erreich­bar war, wur­de zur Unter­stüt­zung aus der Luft der Poli­zei­hub­schrau­ber aus Linz und in wei­te­rer Fol­ge der Poli­zei­hub­schrau­ber als Salz­burg angefordert.

Die für den Flug­be­trieb not­wen­di­gen Flug­hel­fer wur­den von der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr St. Aga­tha gestellt. Der „Stütz­punkt Kero­sin“ der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Scharn­stein stand mit dem Treib­stoff­an­hän­ger zur Unter­stüt­zung des Flug­diens­tes eben­so im Einsatz.

Die Befül­lung der Außen­last­be­häl­ter, einem Bam­bi-Bucket und einem Lösch­be­häl­ter des Wald­brand Stütz­punk­tes der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr St. Aga­tha, wur­de durch Boden­kräf­te auf einem vor­be­rei­te­ten pro­vi­so­ri­schen Flug­platz sicher­ge­stellt. Um eine bes­se­re Tie­fen­wir­kung des aus der Luft abge­wor­fe­nen Lösch­was­sers zu errei­chen, wur­de dem Lösch­was­ser Netz­mit­tel beigemengt.

Von einer rund 600 Meter ober­halb des Brand­her­des vor­bei­füh­ren­den Forstra­ße wur­den zwei Lösch­was­ser­lei­tun­gen zum Brand­herd gelän­de­ab­wärts gelegt. Die Was­ser­ver­sor­gung wur­de mit­tels Pen­del­ver­kehr durch Tank­lösch­fahr­zeu­ge sichergestellt.

Eine Alar­mie­rung des 3. F‑KAT-Zuges vom Abschnitt Bad Ischl wur­de ver­an­lasst, um einen rei­bungs­lo­sen Pen­del­ver­kehr bewerk­stel­li­gen zu kön­nen. Somit wur­den für die Lösch­was­ser­ver­sor­gung zusätz­lich die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern, Bad Ischl und die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr St. Aga­tha herangezogen.

Für die Siche­rung der am Berg ein­ge­setz­ten Kräf­te stand die Berg­ret­tung Eben­see mit rund 20 Mann im Einsatz.

Die rund 50.000 auf den Berg geför­der­ten Liter Lösch­was­ser und die gute Zusam­men­ar­beit aller im Ein­satz befind­li­chen Ein­satz­kräf­te führ­ten noch am Sams­tag zur Ein­däm­mung des Flä­chen­bran­des. Ein am Abend ein­ge­tre­te­ner Regen­schau­er trug eben­falls zur Ent­span­nung der Lage bei.

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 24.07.2022 wur­den die Lösch­ar­bei­ten fort­ge­setzt. Es gilt die im Erd­reich befind­li­chen Glut­nes­ter z.B. mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra zu loka­li­sie­ren und gezielt abzu­lö­schen, um einer erneu­ten Aus­brei­tung des Flä­chen­bran­des ent­ge­gen­zu­wir­ken. Als sehr auf­wän­dig und kräf­te­zeh­rend erweist sich die Frei­le­gung der bis zu einem hal­ben Meter in das Erd­reich und das Wur­zel­werk ein­ge­drun­ge­nen Glutnester.

Die Lösch­ar­bei­ten wer­den noch eini­ge Stun­den in Anspruch neh­men. Der 3. F‑Kat-Zug des Abschnit­tes Bad Ischl ist auch heu­te wie­der für den Pen­del­ver­kehr zur Lösch­was­ser­be­reit­stel­lung im Einsatz.

Text: FF Roith, Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber & BFKDO Gmunden