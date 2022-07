Himmlische Klänge in der Pfarrkirche Pinsdorf | 23. Juli um 19 Uhr

Süßer die Glocken nie klingen……..

Himm­li­sche Klän­ge gibt es am Sams­tag 23.Juli um 19 Uhr in der Pfarr­kir­che in Pins­dorf zu hören, eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tung der katho­li­schen Pfar­re Pins­dorf und der evan­ge­li­schen Pfar­re A.B. Gmunden.

„Süßer die Glo­cken nie klin­gen, aber nicht nur zur Weih­nachts­zeit!“ Der Nürn­ber­ger Hand­glo­cken­chor unter der Lei­tung vom Tom Kee­ton lässt die Men­schen ein biss­chen in den Him­mel bli­cken, musi­ka­lisch. Seit jeher gehö­ren Glo­cken untrenn­bar zur Kir­che. Sie rufen zum Got­tes­dienst und erin­nern an Gebets­zei­ten. In den Psal­men der Bibel spie­len sie eine Rol­le.“ Lobt Gott mit hel­len Zim­beln! Lobt ihn mit klin­gen­den Zim­beln“ ( Ps. 150,5 ) Musi­ka­li­sche Erwäh­nung fin­den sie erst­mals im 13. Jahr­hun­dert. Ver­mut­lich wur­den sie damals wegen ihres rei­nen Klan­ges bei fei­er­li­chen Anläs­sen verwendet.

Moti­viert von die­sem bibli­schen Grund­satz hat sich der Nürn­ber­ger Hand­glo­cken­chor der Gus­tav-Adolf-Gedächt­nis­kir­che in Nürn­berg zusam­men­ge­fun­den, um gemein­sam Glo­cken­chor­mu­sik zu machen. In den USA Eng­land und Japan ist die­se Art des Musi­zie­rens sehr ver­brei­tet. Fast jede Kir­chen­ge­mein­de oder Schu­le hat einen eige­nen Glo­cken­chor. Die Hand­glo­cken haben in Bezug auf Mach­art und Musik kei­ne Gemein­sam­keit mit den Alpen- oder Kuh­glo­cken. Sie sind meist aus Blech geformt und wer­den von einer Per­son ein- oder zwei­stim­mig gespielt.

Bei Hand­glo­cken­mu­sik hin­ge­gen spie­len etwa 11 Musi­ker drei bis sechs aus Bron­ze gegos­se­ne Glo­cken von Klas­sik bis zur Moder­ne. In Deutsch­land und Öster­reich dage­gen gehö­ren Hand­glo­cken­chö­re eher zu den Exo­ten unter den Chö­ren. Aus die­sem Grund ergrei­fen Sie die Chan­ce, einen sol­chen Chor ein­mal mit eige­nen Ohren zu hören und zu sehen.

Kar­ten­re­ser­vie­run­gen für die­ses musi­ka­li­sche High­light jeder­zeit möglich:

Kar­ten-Hot­line 0676 8776 5293, pfarre.pinsdorf@dioezese-linz.at.

Kar­ten­prei­se: 20 € bzw. 15 € ermä­ßigt (Schü­le­rin­nen, Stu­den­tIn­nen, Beein­träch­tig­te) im Vor­ver­kauf; 25 € bzw. 20 € ermä­ßigt an der Abendkassa.