KUNST-RIVIERA TRAUNSEE 

Mit einer umfang­rei­chen Kunst­of­fen­si­ve locken die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den heu­er an den Traun­see.

Mit gro­ßen und neu­en Namen bespie­len die Fest­wo­chen heu­er bekann­te Plät­ze und neue Area­le mit renom­mier­ten Kunstpartner*innen.

So eröff­ne­te ges­tern die BestOFF-Som­mer­fri­sche der Kunst­uni­ver­si­tät Linz. Die schrof­fe Berg­ku­lis­se im Hin­ter­grund, dane­ben das Nord­ufer des gut 25 km² gro­ßen Traun­sees, bie­tet Gmun­den die idea­le, natür­li­che Büh­ne für eine Schau von künst­le­ri­schen Arbei­ten. Eine inter­ne Jury wählt 19 Arbei­ten von Stu­die­ren­den aus und lässt sich dabei nicht nur von der Aus­wahl der tra­di­tio­nel­len, jähr­li­chen Aus­stel­lung BestOFF im zen­tra­len Gebäu­de­kom­plex der Kunst­uni­ver­si­tät am Lin­zer Haupt­platz beein­flus­sen. BestOFF-Som­mer­fri­sche will das Wir­ken von Bil­den­der Kunst im Stadt­raum der 13.000-Einwohner-Stadt Gmun­den erwei­tern. Die Stadt wird dabei zum Aus­stel­lungs­raum: Leer­stän­de wer­den genützt, Räu­me und Men­schen wer­den vernetzt.

Dabei ent­ste­hen beein­dru­cken­de Per­spek­ti­ven auf die Kunst und von der Kunst wie­der auf die Natur­ku­lis­se im Umfeld. Bri­git­te Hüt­ter, Rek­to­rin der Kunst­uni­ver­si­tät Linz: „Es ist groß­ar­tig, eine gan­ze Stadt mit Kunst bespie­len zu kön­nen und ich bin froh, dass wir zum zwei­ten Mal die­se Mög­lich­keit bekom­men. Kunst stört im bes­ten Sinn tra­di­tio­nel­le Blick­mus­ter, Kunst lädt zu neu­en Sicht­wei­sen ein und ver­bin­det Men­schen und Orte unter­ein­an­der. Des­we­gen funk­tio­niert das Kon­zept der BestSom­mer­fri­sche so wunderbar.“

„In einer Welt, in der Gren­zen in zuneh­men­dem Maße ver­schwim­men, schein­bar Unter­schied­li­ches inein­an­der­fließt und Denk- und Hand­lungs­mus­ter neu defi­niert wer­den müs­sen, fällt Kunst­schaf­fen­den eine beson­de­re Rol­le zu. Sie sind maß­geb­lich an der Gestal­tung von Pro­zes­sen der Ver­än­de­rung und damit der Pro­duk­ti­on von Zukunft betei­ligt. Kunst­uni­ver­si­tä­ten schaf­fen dafür Frei­räu­me, för­dern Neu­gier und Mut zu Uner­war­te­tem, als Expe­ri­men­tier­feld, als Anti­the­se zum Prag­ma­tis­mus des Nützlichen.

Die Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen wol­len dabei als Schnitt­stel­le fun­gie­ren und Räu­me des Aus­tauschs und der Ver­stän­di­gung schaf­fen. Wir freu­en uns, auch heu­er wie­der die Kunst­uni­ver­si­tät Linz mit ihrem For­mat BestOFF zur Som­mer­fri­sche in Gmun­den will­kom­men hei­ßen zu dür­fen und den Stadt­raum Gmun­den mit aktu­el­len Posi­tio­nen Bil­den­der Kunst zu erwei­tern“ ergänzt Chris­ti­an Hie­ke, künst­le­ri­scher Geschäfts­füh­rer der Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmunden.

Kura­tiert wird die Schau von der Gmund­ner Künst­le­rin und Kura­to­rin Simo­ne Bar­li­an. Sie erzählt von drei Bei­spie­len, die die Viel­falt der gezeig­ten Kunst deut­lich macht: „Hasan Ulu­ki­sa doku­men­tier­te mit sei­ner Salz­druck-Serie rural shades die Sym­bio­se von Natur und Mensch rund um Ost­ana­to­li­en, Lau­ra Roths Foto­se­rie „GRE­AT EXPEC­TA­TI­ONS“ befasst sich wie­der­um mit Inseln und ver­schie­de­nen Erwar­tun­gen an para­die­si­sche Zustän­de. Die Werk­se­rie der bil­den­den Künst­le­rin Mag­da­le­na Ber­ger namens „File­tie­ren“ beschäf­tigt sich mit Fra­gen zu Iden­ti­tät, Mecha­nis­men und struk­tu­rel­len Gege­ben­hei­ten von Gesell­schaft. Aus­gangs­punkt sind sowohl per­sön­li­che Erfah­run­gen als auch all­täg­li­che Sinneseindrücke.“