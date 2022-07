Mit über 2 Promille in anderes Auto gekracht

Eine Alko­len­ke­rin ist am frü­hen Mitt­woch­abend in Atter­see am Atter­see in ande­res Fahr­zeug gekracht, bei ihr im Fahr­zeug saß ihre 6‑jährige Tochter.

Die 39-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 13. Juli 2022 gegen 17:50 Uhr mit ihrem Pkw auf der L540, Atter­gau­stra­ße von Atter­see kom­mend Rich­tung St. Geor­gen im Atter­gau. Ihre 6‑jährige Toch­ter befand sich im Kin­der­sitz auf der Rück­bank des Fahr­zeu­ges. Zur sel­ben Zeit lenk­te ein 31-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw von einem Werks­weg Rich­tung L540. An der dor­ti­gen Kreu­zung bog der Mann nach links auf die Atter­gau­stra­ße Rich­tung St. Geor­gen ein. Dabei kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahrzeuge.

Alko­len­ke­rin soll auf Geh­steig zum über­holt ange­setzt haben

Laut Zeu­gen­aus­sa­gen fuhr der 31-Jäh­ri­ge auf dem vor­ge­se­he­nen Fahr­strei­fen. Die 39-Jäh­ri­ge soll mit hoher Geschwin­dig­keit auf dem Geh­steig, der sich am rech­ten Fahr­bahn­rand befin­det, gefah­ren sein und woll­te den 31-Jäh­ri­gen offen­bar überholen.

Len­ke­rin hat­te über 2 Promille

Bei dem Zusam­men­stoß wur­den die drei Per­so­nen leicht ver­letzt. Der Trans­port ins Kran­ken­haus wur­de von allen Ver­letz­ten ver­wei­gert. Ein Alko­mat­test bei der 39-Jäh­ri­gen ergab einen Atem­al­ko­hol­ge­halt von 2,14 Pro­mil­le. Ihr wur­de der Füh­rer­schein an Ort und Stel­le vor­läu­fig abge­nom­men, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ