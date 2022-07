Next Step — Weitere 6 Unternehmen für die Zukunft bestens gerüstet

In fünf „Steps“ durch­leuch­te­ten die Teil­neh­me­rIn die Ent­wick­lungs­pha­se ihres Unter­neh­mens, den Markt, die Pro­zes­se und Zah­len. In einem per­sön­li­chen Ein­zel­coa­ching wur­den ihre Erkennt­nis­se umset­zungs­reif. Dabei konn­ten sie vor Ort mit dem Trai­ner kon­kre­te The­men­stel­lun­gen ihres Betriebs bespre­chen und Lösun­gen finden.

Ihre Ergeb­nis­se und viel posi­ti­ves Feed­back prä­sen­tier­ten die Teil­neh­me­rIn beim „Final Step“ in der WKO Gmun­den. Das Pro­gramm sei inten­siv und sehr wich­tig gewe­sen und brach­te vie­le Erkennt­nis­se über den eige­nen Betrieb sowie neue Wege für die nächs­ten Jah­re, waren sich alle Teil­neh­me­rIn einig. Das Wich­tigs­te sei, dass sie ihre eige­ne Rol­le in der Unter­neh­mens­füh­rung neu defi­nie­ren und so auch mehr Zeit für sich selbst und ihre Fami­li­en gewin­nen konnten.

Bei der Zer­ti­fi­kats­ver­lei­hung zum Abschluss des Unter­neh­mens-Ent­wick­lungs­pro­gramms „Next Step“ gra­tu­lier­te Robert Ober­frank, Lei­ter der WKO Gmun­den den Teil­neh­me­rIn sehr herz­lich und war begeis­tert über die Ergeb­nis­se, wel­che die Teil­neh­mer beim Pro­gramm­ab­schluss berichteten.

„Wäh­rend die­ser Zeit ist eine groß­ar­ti­ge Gemein­schaft ent­stan­den. Wir haben gemein­sam an der Zukunft unse­rer Unter­neh­men gear­bei­tet. Dabei erga­ben sich oft völ­lig neue Ansich­ten und auch Denk­an­sät­ze“, berich­te­ten die TeilnehmerIn.

„Es freut uns sehr, dass wir so enga­gier­te und ziel­stre­bi­ge Betrie­be in unse­rem Bezirk haben, die wir sei­tens der WKO beim erfolg­rei­chen Wach­sen beglei­ten durf­ten“, freu­ten sich Mar­tin Ettin­ger, Obmann der WKO Gmun­den und Frau Dr. Sabi­ne Wolfs­tei­ner, Lei­te­rin der WIFI Unter­neh­me­r­aka­de­mie, die das Pro­gramm feder­füh­rend ent­wi­ckelt hat.

