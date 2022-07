Schwerer Verkehrsunfall zwischen Gmunden und Ohlsdorf

Ein Auto ist Don­ners­tag­früh auf der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße in Ohls­dorf von der Fahr­bahn abge­kom­men, auf eine Leit­schie­ne auf­ge­fah­ren und dann in einem Ent­wäs­se­rungs­ka­nal ent­lang geschlittert.

Der Unfall ereig­ne­te sich am Don­ners­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den auf der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Ohls­dorf, wo ein PKW von der Fahr­bahn abkam, links­sei­tig auf die Leit­schie­ne der Gegen­fahr­bahn auf­fuhr, in einen Ent­wäs­se­rungs­ka­nal neben der Fahr­bahn geschleu­dert wur­de. Dort schlit­ter­te der PKW rund 60 Meter ent­lang und kam dann — bereits im Gemein­de­ge­biet von Gmun­den — in Sei­ten­la­ge im gemau­er­ten Kanal zum Stillstand.

Die Per­son war zwar nicht unmit­tel­bar im Unfall­fahr­zeug ein­ge­klemmt, aber ein­ge­schlos­sen. Sie wur­de von den Ein­satz­kräf­ten der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­diens­tes und Not­arz­tes aus dem Fahr­zeug befreit und erst­ver­sorgt. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men führ­te anschlie­ßend die Ber­gung des Unfall­fahr­zeu­ges durch.

Die B120 Scharn­stei­ner Stra­ße war im Bereich der Unfall­stel­le rund eine Stun­de nur ein­spu­rig befahr­bar. Feu­er­wehr und Poli­zei lei­te­ten den Ver­kehr abwech­selnd am Ein­satz­ort vorbei.

Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber