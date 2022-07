Spenden mit Kunstkalenderprojekt gesammelt

Am Mon­tag, 18.7.22 war es so weit. Diet­mar Ema­tin­gers Kunst­ka­len­der­pro­jekt in Zusam­men­ar­beit mit, Hed­wig Ema­tin­ger, Danie­la Stöt­tin­ger konn­te wie­der eine beacht­li­che Sum­me erwirt­schaf­ten. Ein Teil des Rein­erlö­ses ging an die Rol­len­de Engel.

Ein Ver­ein der ehren­amt­lich schwer­kran­ken Per­so­nen ihren letz­ten Wunsch erfül­len. Georg Piesch run­de­te die Spen­den­sum­me auf. Dan­ke, dass ihr euch die Zeit genom­men habt (Rol­len­den Engel) und wir ein wenig hin­ter den Ver­ein bli­cken konn­ten. Schön, dass es sol­che Men­schen wie euch gibt.

Ein wei­te­rer Teil des Rein­erlö­ses ging an Ele­na — die durch einen Gen­de­fekt erblin­det — sie darf bald mit einem Blin­den­hund unter­wegs sein. Filou ist sein Name, ein Königs­pu­del und noch in Aus­bil­dung. Damit wer­den die Kos­ten für Tier­arzt, Hun­de­fut­ter usw.… etwas leich­ter gemacht.

DAN­KE an alle, die einen Kalen­der gekauft haben und somit einen Teil dazu bei­getra­gen habt.

Fotos & Text: Danie­la Stöttinger