Verletzter Hund am Gosausee von Alpinpolizist gerettet

Die Alpin­po­li­zei stand Don­ners­tag­vor­mit­tag bei einer Tier­ret­tung am Gosau­see im Ein­satz. Ein Hund hat­te sich an der Pfo­te ver­letzt. Da der Vier­bei­ner zu schwer war um ihn zum Aus­gangs­punkt zurück zu tra­gen, wur­den die Ein­satz­kräf­te informiert.

Ein 41-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck und sei­ne Lebens­ge­fähr­tin wan­der­ten am Vor­mit­tag des 14. Juli 2022 gemein­sam mit ihrem neun­jäh­ri­gen Labra­dor Misch­lings­hund vom Vor­de­ren Gosau­see zum Hin­te­ren Gosausee.

Schwe­re Ver­let­zung an Pfote

Am Rück­weg über die Forst­stra­ße gegen 11:30 Uhr ver­letz­te sich der ca. 30 Kilo­gramm schwe­re Hund an der Pfo­te so schwer, dass er nicht mehr wei­ter­ge­hen konn­te. Da das Auto der Fami­lie noch etwa eine Geh­stun­de ent­fernt war und der Hund über die­se Distanz nicht getra­gen wer­den konn­te, wur­de die Poli­zei gebeten.

Ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei fuhr dar­auf­hin über die abge­schrank­te Forst­stra­ße zu dem Unfall­ort und trans­por­tier­te den ver­letz­ten Hund und des­sen Frau­chen und Herr­chen zum Aus­gangs­punkt ihrer Wan­de­rung, um anschlie­ßend den Tier­arzt auf­su­chen zu kön­nen, berich­tet die Polizei.