17.Soling Zipfer Trophy

Zum 17. Mal tra­fen sich Boo­te der Soling-Klas­se aus ver­schie­dens­ten Län­dern am Atter­see um die ZIP­FER TRO­PHY aus­zu­se­geln. 32 Boo­te der ehe­mals olym­pi­schen Klas­se mit knapp 100 Seg­lern aus neun Natio­nen waren von Frei­tag bis Sonn­tag im Uni­on-Yacht-Club Attersee.Die dies­jäh­ri­ge Soling ZIP­FER TRO­PHY war Pre-Event zur Soling Euro­pa­meis­ter­schaft, die ab Mon­tag im Nach­bar­club SCK am Atter­see stattfindet.

Die Regat­ta bestand lei­der aus mehr War­te­zeit und weni­ger Zeit am Was­ser. Frei­tag und Sams­tag reich­te der Wind nicht ein­mal aus um einen Start­ver­such zu unter­neh­men. Die bei­den ers­ten Tage wur­den gänz­lich an Land ver­bracht. Seg­ler sind dar­an gewohnt, dass sie auf die rich­ti­gen Bedin­gun­gen (aus­rei­chend Wind aus kon­stan­ter Rich­tung) war­ten müs­sen. Bei der Soling ZIP­FER TRO­PHY fällt den Seg­lern das War­ten etwas leich­ter, wer­den sie doch jeder­zeit an Land mit einem Glas hel­ler Freu­de an der Zip­fer Bar versorgt.

Erst am Sonn­tag, dem letz­ten Ver­an­stal­tungs­tag, kam aus­rei­chend Wind auf um Wett­fahr­ten zu segeln. Die ers­te Wett­fahrt bei Süd­wind mit rund 7 Kno­ten (ca. 15 km/h) konn­te regu­lär been­det wer­den. „Gert hat wie­der ein­mal die rich­ti­ge Ahnung gehabt,“ kom­men­tiert ein Seg­ler nach Ziel­durch­fahrt bei der zwei­ten Wett­fahrt. „Den Kurs etwas zu ver­kür­zen hat die­ses Ren­nen geret­tet!“ Wett­fahrt­lei­ter Gert Schmid­leit­ner hat sich für die­se Maß­nah­me ent­schie­den, da er befürch­te­te, dass bei gesam­ter Kurs­län­ge nicht alle Teil­neh­mer ins Ziel kom­men würden.

Nach die­sen zwei Wett­fahr­ten ganz vor­ne liegt das Ehe­paar Karl und Ire­ne Haist aus Deutsch­land, die seit Jah­ren mit Mar­tin Zel­l­eis vom SCK segeln. Eben­so für die kom­men­de Euro­pa­meis­ter­schaft in die Favo­ri­ten­rol­le gerückt hat sich die SCK-Mann­schaft Flo­ri­an und Micha­el Felz­mann, die mit SCK-Prä­si­dent Ste­phan Beur­le gesamt Zwei­te wurden.

Der Euro­pa­meis­ter von 1981 und regie­ren­der Staats­meis­ter Micha­el Far­t­ho­fer, der mit sei­ner Toch­ter Lisa und Rudolf Mat­heis segelt, wur­de gesamt Fünf­ter und ist für die Euro­pa­meis­ter­schaft eben­falls guter Dinge.