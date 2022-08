Austrian Championship Contender 2022

Der Atter­see zeig­te sich zur Öster­rei­chi­schen Staats­meis­ter­schaft der Con­t­en­der 2022 – zugleich Pre-Event der direkt anschlie­ßen­den Euro­pa­meis­ter­schaft – nicht gera­de von sei­ner ein­la­den­den Seite.

Kein segel­ba­rer Wind und der sonst lang ersehn­te Regen waren nicht die gewünsch­ten Bedin­gun­gen. Und das nach eini­gen Wochen voll wind­rei­cher Seri­en. Am Don­ners­tag und am Frei­tag (18. und 19.08.2022) woll­te der Wind nicht und nicht auf­fri­schen und ließ damit alle im Stich. Es konn­te kei­ne Wett­fahrt gese­gelt wer­den. Am Sams­tag (20.08.2022) wur­den dann bei dre­hen­den Win­den und mas­si­ven Regen­fäl­len zwei Wett­fahr­ten ins Ziel gebracht.

„Zwei Wett­fahr­ten sind bes­ser als nichts, jedoch ein­deu­tig zu wenig um die Serie als Staats­meis­ter­schaft zu wer­ten!“, erklärt Wett­fahrt­lei­ter Gert Schmid­leit­ner, der mit den Segler*innen am Was­ser gelit­ten hat. „Sie rei­chen aber aus, die Lan­des­ver­band­meis­ter­schafts­me­dail­le zu ver­ge­ben“, ergänzt Ver­an­stal­tungs­lei­ter Chris­ti­an Hot­wag­ner. Auch der Rosen­wind-Wan­der­po­kal konn­te ver­ge­ben werden.

Die Sie­ger­eh­rung fand im Rah­men der Eröff­nung der Euro­pa­meis­ter­schaft statt: Lan­des­ver­bands­meis­te­rin 2022 wur­de Mela­nie Wendl vom Segel­club Atter­see. Der Sieg und damit auch der Rosen­wind-Wan­der­po­kal gin­gen nach Däne­mark zum Titel­ver­tei­di­ger der Euro­pa­meis­ter­schaft Jep­ser Arbrust.

Die wegen zu wenig Wett­fahr­ten nicht zustan­de gekom­me­ne Staats­meis­ter­schaft wird im Rah­men der Euro­pa­meis­ter­schaft nach­ge­tra­gen. Staats­meis­ter ist am Ende der Serie der oder die bes­te öster­rei­chi­sche Segler*in im Gesamt­klas­se­ment. Die Staats­meis­ter­schaft sowie die Euro­pa­meis­ter­schaft sind mit vier gewer­te­ten Wett­fahr­ten gültig.

Kurz gesagt, es bleibt immer span­nend am Atter­see und wir hal­ten Sie am Laufenden.