Auto nach heftigem Kreuzungscrash in Gmunden umgestürzt

Eine ver­letz­te Per­son for­der­te Sams­tag­abend ein Unfall zwi­schen zwei PKW an der Kreu­zung der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße mit der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße in Gmunden.

Der Unfall ereig­ne­te sich im Kreu­zungs­be­reich der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße mit der B145 Salz­kam­mer­gut- und der Aubau­er­stra­ße in Gmun­den. Aus bis­her unbe­kann­ten Grün­den kol­li­dier­ten im dor­ti­gen Kreu­zungs­be­reich zwei Fahr­zeu­ge. Ein Auto kipp­te dabei um und kam in Sei­ten­la­ge im Kreu­zungs­be­reich zum Still­stand. Eine Per­son wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt. Die Feu­er­wehr führ­te gemein­sam mit dem Abschlepp­dienst die Auf­räum­ar­bei­ten durch. Der Kreu­zungs­be­reich der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße mit der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße war in etwa eine hal­be Stun­de lang erschwert passierbar.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber