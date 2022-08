Badminton Senioren Europameisterschaften 2022-Platz 9 für Starl und Kronsteiner

Coro­nabe­dingt fie­len die Bad­min­ton Senio­ren Euro­pa­meis­ter­schaf­ten 2020 aus — heu­er war es end­lich wie­der so weit. Die größ­ten Euro­pa­meis­ter­schaf­ten von Bad­min­ton Euro­pe — die Senio­ren Meis­ter­schaf­ten — fan­den mit 1091 Spie­lern und Spie­le­rin­nen aus 33 Natio­nen in Lai­bach (Slo­we­ni­en) statt.

Am Start auch 5 Vorch­dor­fer UBC Oldies (Rene Höl­ler, Domi­nik Kron­stei­ner, Wal­traud Kron­stei­ner, Harald Starl und Wolf­gang Zeiml). Die Meis­ter­schaf­ten wur­den in der rie­si­gen Sto­zice Are­na auf 12 Spiel­fel­dern sie­ben Tage lang aus­ge­tra­gen und boten den Senio­ren per­fek­te Bedingungen.Mit dem 9. Platz (Ach­tel­fi­na­le) im Mixed 60+ erreich­ten Harald Starl / Wal­traud Kron­stei­ner das bes­te Ergeb­nis. In der 2. Run­de schaff­ten sie mit dem knap­pen 21:19, 22:20 Sieg über die Fran­zo­sen Cloarec / Rosec den Ein­zug ins Ach­tel­fi­na­le, wo sie gegen die spä­te­ren Euro­pa­meis­ter Steen­berg / Knud­sen (DEN) klar mit 6:21, 4:21 ausschieden.

Bei sei­nem EM-Debüt gewann Domi­nik Kron­stei­ner (35+) sein Auf­takt­spiel gegen den Slo­we­nen Kala­mi­za klar in zwei Sät­zen, ehe er in Run­de 2 gegen den Fran­zo­sen Legou­bey nach per­fek­tem Spiel und viel Kampf mit 21:14, 19:21, 19:21 knapp unter­lag. Der Fran­zo­se gewann danach die Bron­ze­me­dail­le. Im Mixed fei­er­te Kron­stei­ner mit Klein­fel­der (Neu­ho­fen) eben­falls einen Erst­run­den­sieg gegen die Polen Gre­ze­si­ak / Korn­acka – in Run­de 2 war End­sta­tio­nen gegen die Deut­schen Schnei­der / Schnurrer.

Bei sei­nem zwei­ten Gro­ße­vent gelang Rene Höl­ler sein ers­ter inter­na­tio­na­le Sieg. Im Mixed 40+ gewann er mit Kers­tin Knog­ler (Net­tings­dorf) gegen die Eng­län­der Kapoor / Tay­lor in drei Sät­zen, in Run­de 2 kam gegen Deve­za / L’Hostis (FRA) das Aus mit 0 : 2 Sätzen.

Die gesam­te Sal­zi Redak­ti­on gra­tu­liert sehr herzlich!