Ein atemberaubender, baulicher Kraftakt und Abschluss mit gemütlichen Abendstunden

Ende Juli 2022 stand die Initia­ti­ve „Gschwandt für Men­schen“ (GfM) vor einem Rie­sen Pro­blem bei der bestehen­den Unter­brin­gung unse­rer Mit­men­schen aus der Ukrai­ne. Für zwei Fami­li­en muss­te ein neu­es Quar­tier gefun­den wer­den, ansons­ten wäre nur mehr das Ver­las­sen von Gschwandt ein letz­ter Aus­weg gewesen.

So weit kam es aber nicht. Nach einem Gespräch mit Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl und Franz Pam­mer konn­te GfM Lei­ter Klaus Leit­gab ver­mel­den: „Wir haben eine Lösung, aber die wird ein gewal­ti­ger Kraftakt!“

Die Gemein­de Gschwandt stellt bis auf wei­te­res zwei Wohn­ein­hei­ten im ehe­ma­li­gen Gast­haus Gra­fin­ger zur Ver­fü­gung. Fakt war aber, dass die­se Räu­me eher für den Cater­pil­lar zum Abbruch bestimmt waren und nicht dar­aus wie­der bewohn­ba­re Räum­lich­kei­ten gemacht wer­den. Noch dazu kam, dass die gan­ze Akti­on in knapp 10 Tagen fer­tig sein muss­te. Also ein Auf­ruf an alle Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­ner wur­de gestar­tet und um Mit­hil­fe bei der Reno­vie­rung gebe­ten. Bereits am ers­ten Tag waren rund 15 Hel­fe­rin­nen und Hel­fer mit Autos und Werk­zeug gekom­men und die spuck­ten aber kräf­tig in die Hän­de. Auch die Ukraierin­nen und Ukrai­ner hal­fen tat­kräf­tig mit und so wur­de Raum für Raum saniert, gespach­telt, gemalt, Böden ver­legt, Instal­la­tio­nen erneu­ert, Türen repa­riert und gestri­chen und der Kraft­akt konn­te Dank der vie­len Hel­fe­rin­nen und Hel­fer mit 4.8.2022 abge­schlos­sen werden.

Zwei Woh­nun­gen konn­ten bezugs­fer­tig über­ge­ben wer­den und somit zwei Fami­li­en wei­ter Unter­kunft in unse­rer Gemein­de gege­ben wer­den. Es ent­stan­den zwei wah­re Schmuck­käst­chen, wie auf den Vor­her,- und Nach­her Bil­dern zu sehen ist. Ja es war defi­ni­tiv ein grenz­wer­ti­ger Kraft­akt, der allen Betei­lig­ten viel abver­lang­te, aber es hat sich zu 100% aus­ge­zahlt: Im Sin­ne der Mensch­lich­keit, Inte­gra­ti­on und ein Beweis für ein über­grei­fen­des, offe­nes Mit­ein­an­der im Ort.

Wer bekannt­lich, so wie inner­halb Platt­form „Gschwandt für Men­schen“ seit einem hal­ben Jahr so viel leis­tet, darf und soll auch unbe­dingt mal abschal­ten und es sich eini­ger­ma­ßen „gut gehen“ las­sen. So lud man am 5. August 2022 alle Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, Quar­tier­ge­ber und die Ver­trie­be­nen aus der Ukrai­ne zu einem gemein­sa­men Grill­fest ins Uni­on­heim. Die Sport­uni­on spen­dier­te die Geträn­ke aus den Erlö­sen der heu­ri­gen Fuß­ball-Orts­meis­ter­schaft Anfang Juli. Gemüt­li­che Stun­den, vie­le Gesprä­che bei gutem Essen und Trin­ken und gemein­sa­me Freu­de stan­den bevor.

Die Fotos sagen mehr als tau­send Worte!