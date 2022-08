Großangelegte Schadstoffübung in Kreutern

Eine gro­ße Her­aus­for­de­rung galt es für die Feu­er­weh­ren Jain­zen, Bad Ischl, Pfandl, Lauf­fen und Bad Goi­sern am ver­gan­ge­nen Übungs­abend zu lösen.Übungsannahme war ein Unfall in der Beiz­an­la­ge der Fir­ma ABZ Zier­ler in der Kreu­te­rer­stra­ße. Dabei kam es zu einem Aus­tritt von gif­ti­ger Flusssäure.

Fünf Mit­ar­bei­ter gal­ten laut ers­ten Mel­dun­gen als ver­misst. In der Beiz­an­la­ge konn­te der Ret­tungs­trupp der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl nur mit den spe­zi­el­len Gefahr­gut­an­zü­gen der Schutz­stu­fe drei zur Per­so­nen­ret­tung vor­rü­cken. Drei wei­te­re Atem­schutz­trupps der Feu­er­weh­ren Jain­zen, Pfandl und Lauf­fen, konn­ten die Suche in den nicht kon­ta­mi­nier­ten Berei­chen der Fir­ma durch­füh­ren. Die fünf Ver­miss­ten konn­ten von den Trupps unter per­fek­ter Zusam­men­ar­beit nach kur­zer Zeit geret­tet werden.

Atem­schutz­fahr­zeug aus Bad Goi­sern und Deko­sta­ti­on aus Pfandl

Zur Unter­stüt­zung wur­de auch das Atem­schutz­fahr­zeug der FF Bad Goi­sern ange­for­dert. Für die Dekon­ta­mi­na­ti­on der Geret­te­ten und des Trupps mit den Schad­stoff­an­zü­gen, wur­de von der FF Pfandl eine Deko­sta­ti­on ein­ge­rich­tet. Haupt­au­gen­merk dabei war die Fremd­luft­ver­sor­gung vom Atem­schutz­fahr­zeug der FF Bad Goi­sern, wel­che dem ein­ge­setz­ten Trupp und den Kame­ra­den der Deko­sta­ti­on mehr Zeit für die Rei­ni­gung der Anzü­ge ein­räumt. Eben­so wur­den die ver­wen­de­ten Atem­schutz­fla­schen gleich an Ort und Stel­le wie­der befüllt und ein­satz­be­reit gemacht.

Schreck­mo­ment wäh­rend der Übung — Realeinsatz

Für einen Schreck­mo­ment sorg­ten wäh­rend der Übung die Pager der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl. Es galt eine Ölspur im Stadt­be­reich zu besei­ti­gen. Nach der Lage­er­kun­dung konn­ten eine klei­ne Abord­nung der Haupt­feu­er­wa­che und der FF Lau­fen in Zusam­men­ar­beit die Gefahr im Stadt­ge­biet besei­ti­gen und wie­der zur Übung ausrücken.

Dank an die Fir­ma ABZ Zier­ler und den Ausarbeitern

Ein gro­ßer Dank gilt der Fir­ma ABZ Zier­ler für die Mög­lich­keit eine sol­che Übung durch­zu­füh­ren. Eben­so den Kame­ra­den der FF Bad Goi­sern für die Unter­stüt­zung und Chris­ti­an Pilz, Mit­glied der FF Lauf­fen und Mit­ar­bei­ter der Fir­ma Zier­ler, sowie Flo­ri­an Bramber­ger (FF Pfandl) Mario Wey­er­may­er (FF Jain­zen) und Franz Hoch­da­nin­ger jun (FF Bad Ischl) für die Aus­ar­bei­tung der kom­ple­xen Übungs­an­nah­me. Sol­che Sze­na­ri­en sind zum Glück sehr sel­ten, kön­nen aber im Ernst­fall nur durch viel Übung und ein gutes Zusam­men­spiel bewäl­tigt werden.