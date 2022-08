K‑Hof Museum Gmunden bekam wertvolle Biedermeier-Gemälde geschenkt

Das Kam­mer­hof­mu­se­um Gmun­den ist um eine wert­vol­le Spen­de rei­cher. Weil sie sel­ber kei­ne Kin­der hat, möch­te Her­ta d’Al­bis, dass zwei Ölge­mäl­de von ihren Eltern, von ihr und ihrer Lie­be zu Gmun­den erzählen.

Obwohl Dr.in Her­ta d’Al­bis schon seit ihrem Stu­di­en­ab­schluss in Vene­dig lebt und für ein Auk­ti­ons­haus arbei­tet, hängt ihr Herz bis heu­te an Gmun­den, wo sie in der Löcker-Vil­la in der Sato­ristra­ße auf­wuchs und am “Pen­si” maturierte.

Die pro­mo­vier­te Thea­ter­wis­sen­schaf­te­rin und Archäo­lo­gin hat den Kon­takt zu ihren Gmund­ner Ver­wand­ten nie abrei­ßen las­sen, regel­mä­ßig hier Urlaub gemacht und dem Kam­mer­hof Muse­um kürz­lich ein wert­vol­les Geschenk gemacht. Es sind zwei Ölge­mäl­de aus dem Bie­der­mei­er. Eines stammt vom schle­si­schen Maler Carl F. Seif­fert (1809 — 1891) und zeigt den Gosau­see samt Gosaug­let­scher, das ande­re, nicht signier­te, bie­tet einen Blick vom Kal­va­ri­en­berg auf Gmun­den — zu einer Zeit, als auf dem Are­al der Stadt­schu­len noch der Fried­hof lag. Die Gemäl­de sind Erb­stü­cke, die in der Löcker-Vil­la hingen.

Weil sie sel­ber kei­ne Kin­der hat, möch­te Her­ta d’Al­bis, dass die­se Bil­der von ihren Eltern, von ihr und ihrer Lie­be zu Gmun­den erzäh­len. “In Erin­ne­rung an mei­nen Groß­va­ter Gen. Dir. Dipl.-Ing. Dr.h.c. Her­mann Löcker und des­sen Toch­ter, die Gesangs­päd­ago­gin Her­ta Busch­mann, mei­ne Mut­ter. — Grä­fin Dr.in Her­ta d’Al­bis de Vign­o­les geb. Busch­mann” wird dar­un­ter zu lesen sein.