Musikfest 120 Jahre Ortsmusikkapelle Obertraun vom 19.–20. August 2022

Ihren 120. Geburts­tag fei­ert am Wochen­en­de vom 19.–20. August die Orts­mu­sik­ka­pel­le Obertraun!

Gut ein Dut­zend musik­be­geis­ter­ter Män­ner grün­de­te vor nun­mehr 120 Jah­ren eine eige­ne Blas­mu­sik­ka­pel­le mit dem klin­gen­den Namen „Alpenlust“.Die Pro­ben wur­den damals beim „Wirt“, dem jet­zi­gen Höll­wirt, durch­ge­führt, ehe zu Pfings­ten 1902 der ers­te öffent­li­che Auf­tritt statt­fand! Heu­te ver­fügt die Orts­mu­sik über ein eige­nes Musik­er­heim, das im Jahr 1999 bezo­gen wer­den konn­te. Ein stän­di­ges Auf und Ab beglei­tet die Orts­mu­sik­ka­pel­le seit ihrem Bestehen.

Waren es Mit­te der 70er-Jah­re nur mehr 16 Mit­glie­der, zählt der Ver­ein der­zeit 40 akti­ve Musi­ke­rin­nen und Musi­ker. Somit steht Kapell­meis­ter Josef Püh­rin­ger — er ist seit 2002 als musi­ka­li­scher Lei­ter tätig — und Obmann Peter Perstl — seit 1998 für die orga­ni­sa­to­ri­schen Belan­ge ver­ant­wort­lich — ein gutes Fun­da­ment zur Ver­fü­gung. Beson­de­ren Stel­len­wert hat dabei seit vie­len Jah­ren die Jugendarbeit.Aber auch “Spät­be­ru­fe­ne” und Wie­der­ein­stei­ger sind jeder­zeit im Krei­se der Ober­trau­ner Orts­mu­sik willkommen!

Zum Jubel­jahr: Musik­fest am 19. und 20. August!

Den Höhe­punkt zum Jubi­lä­um bil­det ein gro­ßes Musik­fest am Frei­tag, 19. und Sams­tag, 20. August, am Gemein­de­platz sowie im Fest­ge­län­de Trau­nau mit 26 Musik­ka­pel­len. Wäh­rend am Frei­tag, 19. August, vor­wie­gend Musik­ka­pel­len rund um den Dach­stein und dem Aus­seer­land erwar­tet wer­den, kom­men die teil­neh­men­den Musik­ka­pel­len am Sams­tag, 20. August, haupt­säch­lich aus dem Bezirk Gmunden.

Neben kuli­na­ri­schen Lecker­bis­sen im Fest­zelt kann die Jubel­ka­pel­le auch mit musi­ka­li­schen High­lights am gesam­ten Fest­wo­chen­en­de auf­war­ten. Am Frei­tag wird nach eini­gen Kon­zer­ten der Gast­ka­pel­len die „Stür­mi­sche Böh­mi­sche“ aus Bischofs­ho­fen ihr ers­tes Gast­spiel in Ober­traun geben! Den Fest­aus­klang am Sams­tag bestrei­tet nach eini­gen Gast­kon­zer­ten die „Krau­hölzl-Musi“ aus Pinsdorf!

Jubi­lä­ums­ka­len­der erscheint recht­zei­tig vorm Musikfest!

In den letz­ten Mona­ten – genau gesagt seit Okto­ber 2021 – stan­den die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun auch oft „vor der Lin­se“. Die Akteu­re der Jubel­ka­pel­le haben sich zum Ziel gesetzt, recht­zei­tig vor Beginn des Musik­fest-Wochen­en­des, einen Kalen­der aller Regis­ter der Orts­mu­sik her­aus­zu­brin­gen. „Ins rich­ti­ge Licht“ wur­den sie dabei von Man­fred Schöpf gerückt, dem dabei ein paar impo­san­te, aber auch amü­san­te Schnapp­schüs­se gelun­gen sind! Erhält­lich ist der „Ober­trau­ner Musik-Kalen­der 2022/2023“ – er beginnt im Sep­tem­ber 2022 und endet mit Dezem­ber 2023 im Tou­ris­mus­bü­ro Ober­traun sowie auf der Schön­bergalm, dem Aus­gangs­punkt zur Dach­stein-Rie­sen­eis­höh­le, die eben­falls Schau­platz eini­ger „Foto­shoo­tings“ war!

Pro­gramm Musik­fest „120 Jah­re Orts­mu­sik­ka­pel­le Obertraun“

Frei­tag, 19.8.2022:

Musik­fest mit Fest­um­zug mit 13 Gast­ka­pel­len, ab 17:30 Uhr Gemein­de­platz Obertraun

mit Fest­um­zug mit 13 Gast­ka­pel­len, ab 17:30 Uhr Gemein­de­platz Obertraun Gast­kon­zer­te der Musik­ka­pel­len ab ca. 19 Uhr, Fest­ge­län­de Traunau

Gast­spiel „Die Stür­mi­sche Böh­mi­sche“, ca. 21:30 Uhr, Fest­ge­län­de Traunau

Sonn­tag, 20.8.2022:

Musik­fest mit Fest­um­zug mit 13 Gast­ka­pel­len, ab 16 Uhr Gemein­de­platz Obertraun

mit Fest­um­zug mit 13 Gast­ka­pel­len, ab 16 Uhr Gemein­de­platz Obertraun Gast­kon­zer­te der Musik­ka­pel­len ab 18 Uhr, Fest­ge­län­de Traunau

anschl. Fest­aus­klang mit der „Krau­hölzl Musi“

Die Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun freut sich auf Ihren Besuch!