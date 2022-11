13. Job Rallye Salzkammergut im Jahr 2022 mit großem Erfolg

Nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se fand heu­er die Job Ral­lye Salz­kam­mer­gut wie­der statt. 220 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 3. Klas­sen NMS Eben­see, Bad Ischl, Bad Goi­sern, Gosau sowie der Pra­xis­schu­le und der Leo­pold Has­ner-Schu­le Bad Ischl mach­ten sich „on the road“, um im Rah­men der Job Ral­lye ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe ken­nen zu ler­nen. Die Poly­tech­ni­sche Schu­le Bad Goi­sern war erst­mals mit 33 Jugend­li­chen vertreten.

Leh­re oder höhe­re Schu­le? Um die­se Ent­schei­dung etwas leich­ter zu machen, orga­ni­sier­te die WKO Bad Ischl in Koope­ra­ti­on mit der Bil­dungs­re­gi­on Gmunden/Vöcklabruck bereits zum 13. Mal die Job Ral­lye im Salzkammergut.

Zwi­schen zehn ver­schie­de­nen Tou­ren konn­te gewählt wer­den. Jede Tour bestand aus drei ver­schie­de­nen Betrie­ben und hat­te einen eige­nen Schwer­punkt (z.B. Hand­werk, Inno­va­ti­on, Dienst­leis­tung, etc.).Insgesamt wur­den somit in 26 Betrie­ben über 40 ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe vorgestellt.„In Zei­ten des Arbeits­kräf­te­man­gels ist es beson­ders wich­tig, den Jugend­li­chen schon früh einen Ein­blick in ver­schie­de­ne Berufs­fel­der zu ermög­li­chen“, erklärt Andre­as Hemets­ber­ger, Obmann der WKO Bad Ischl.

Und die Ein­drü­cke, die Jugend­li­chen gewin­nen konn­ten, waren viel­fäl­tig. So kamen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die sich für die Tour „Ganz oben“ ent­schie­den hat­ten, in den Genuss des fri­schen Schnees am Krip­pen­stein, wo über den Beruf des Seil­bahn­tech­ni­kers infor­miert wur­de. Ob in Back­stu­ben, Werk­stät­ten, Pro­duk­ti­ons­hal­len, Büros oder Han­dels­ge­schäf­ten – die Betrie­be bemüh­ten sich zum Teil mit gro­ßem Auf­wand, die Lehr­be­rufs­bil­der samt Aus- und Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten sowie das Arbeits­um­feld vor­zu­stel­len. „Wir hof­fen, mit der Job Ral­lye mög­li­che Zukunfts­per­spek­ti­ven auf­ge­zeigt zu haben“, fasst Andre­as Hemets­ber­ger das Ziel des Pro­jek­tes zusammen.

Teil­neh­men­de Fir­men an der Job Ral­lye Salz­kam­mer­gut 2022: