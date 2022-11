Erster SIEG der Gmundner Haie gegen die DUKES Graz!

Es ist voll­bracht! Die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den sieg­ten am Sams­tag 12.11.2022 im Heim­spiel gegen die UHT DUKES Graz mit 3:2 Tore. Eine kom­pak­te Mann­schafts­leis­tung brach­te die ers­ten Punk­te auf das Kon­to der Gmund­ner Haie. Und dies wohlverdient!

Bereits im ers­ten Drit­tel waren auf bei­den Sei­ten gute Chan­cen auf Tore, doch bei­de Tor­leu­te hiel­ten ihren Kas­ten sau­ber. Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt das glei­che Bild, rol­len­de Angrif­fe bei­der Teams, jedoch gelang­ten die SHARKS in Minu­te 38 durch ein Tor von M. STRAD­NER für die Gäs­te mit 0:1 in Rück­stand. Der Aus­gleich gelang aber in die­sen 20 Minu­ten nicht mehr.

21 Sekun­den nach Anpfiff war es Kon­stan­tinn SCHLAIR, der im Allein­gang der Aus­gleichs­tref­fer zum 1:1 erziel­te. Nun spür­te man den Sie­ges­wil­len der Gmund­ner förm­lich in der Hal­le. Nur drei Minu­ten spä­ter brach­te Jonas KAIL nach Zuspiel von Adri­an ROSEN­BER­GER und Ales­san­dro MÜHLECH­NER die Sharks erst­mals in Füh­rung 1:2. Bei­de Teams kämpf­ten wei­ter und die DUKES konn­ten in der 50. Spiel­min­nu­te durch C. LENNKH zum 2:2 aus­glei­chen. Jetzt ging es um ALLES. Die Haus­herrn woll­ten es wis­sen und stürm­ten mit Sie­ges­wil­len wei­ter und in Minu­te 58:48 die Erlö­sung. Wie­der­um war es Adri­an ROSEN­BER­GER und Ales­san­dro MÜHLECH­NER die den Puck erfolg­reich auf Lau­rens OBER wei­ter­lei­te­ten und der konn­te zum Sie­ges­tref­fer zum 3:2 für die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den einnetzen.

„Die­ser Sieg war hoch ver­dient und für die Moral in der Mann­schaft äußerst wich­tig und längst fäl­lig. Die ers­ten Punk­te in die­ser Sai­son sind voll­bracht und geben dem Team sicher einen kräf­ti­gen Auf­schwung. Ich gra­tu­lie­re der gesam­ten Mann­schaft zu die­ser Leis­tung recht herz­lich!“, so Obmann Tho­mas SCHATZL nach der Begegnung.

Zwei schwe­re Aus­wärts­spie­le gegen Kap­fen­berg am 19.11. und gegen Zelt­weg am 26.11.2022 war­ten nun auf die SHARKS. Das nächs­te Heim­spiel gibt es dann am 3.12.2022 gegen den WEV Wien, wo Revan­che für die knap­pe 3:2 Nie­der­la­ge aus­wärts ange­sagt ist.

Bericht und Bil­der Petr SOM­MER FOTOPRESS