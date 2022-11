Figuren aus der Kalßkrippe rechtzeitig zurück !

Wie schon im letz­ten Jahr wur­den auch heu­er wie­der eini­ge Figu­ren aus der Kalßkrip­pe restauriert.Fehlende Tei­le wur­den ergänzt, Farb­fas­sun­gen wur­den ergänzt und Tei­le, wie der Strah­len­kranz der Mut­ter Got­tes neu gefertigt.

Somit ste­hen die­se Figu­ren im vol­len Glanz heu­er wie­der in der Krip­pe. Auch die fehe­len­de Gabel auf dem Tisch der Hoch­zeit zu Kana­an wur­de wie­der lie­be­voll ergänzt.Ein Dank für die Arbeit an Anna Hede­rer und ein gro­ßer Dank für die Finan­zie­rung an die Goldhauben‑, Kopf­tuch- und Schwam­merl­hut­grup­pe Bad Ischl. Ohne die­se Hil­fe könn­te das nicht mög­lich sein.