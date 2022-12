Adventausflug ins Schloss Weinberg des Pensionistenverbandes Frankenmarkt

Zum berühm­ten Weih­nachts­markt im Schloss Wein­berg in Kefer­markt führ­te heu­er der Advent­aus­flug des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Frankenmarkt.

Das Mühl­vier­tel begrüß­te die Gäs­te in weih­nacht­li­cher, schnee­be­deck­ter Land­schaft und am Weih­nachts­markt wur­de aus­gie­big ver­schie­den­ar­ti­ges Kunst­hand­werk bewun­dert und auch erwor­ben. Bei der Heim­fahrt wur­de im „Zir­ben­schlössl“ in Sip­bach­zell zu einer Jau­se Halt gemacht wo nach deren Ver­zehr schon der Niko­laus mit sei­nem Kum­pa­nen Kram­pus war­te­ten. Letz­te­rer hat­te kei­ne Arbeit, waren doch nur bra­ve Frankenmarkter/innen unterwegs.

So gab es für alle Rei­se­teil­neh­mer ein klei­nes Geschenk vom Nikolaus.