AMS Gmunden–Wir unterstützen aktiv Frauen am Arbeitsmarkt

Frau­en sind auf dem Arbeits­markt mit ande­ren Her­aus­for­de­run­gen kon­fron­tiert als Män­ner. Das arbeits­markt­po­li­ti­sche Frau­en­pro­gramm des AMS ist dafür da, die­se Schief­la­gen auszugleichen.

Das AMS Gmun­den bie­tet arbeit­su­chen­den Frau­en spe­zi­fi­sche Infor­ma­tio­nen und Bil­dungs­an­ge­bo­te sowie Bera­tung und För­de­rung an.„Wir arbei­ten mit ver­schie­de­nen Netz­werk­part­nern, wie bei­spiels­wei­se dem Frau­en­Be­rufs­Zen­trum des IAB Gmun­den zusam­men. Hier wird indi­vi­du­ell und maß­ge­schnei­dert an einem beruf­li­chen Wie­der­ein­stieg bzw. einer Neu­ori­en­tie­rung gear­bei­tet.“ berich­tet Ilse Han­ko­wetz, Gleich­stel­lungs­be­auf­tra­ge für den Arbeits­markt und stv. Geschäfts­stel­len­lei­te­rin des AMS Gmunden.Um nach der Karenz, beruf­lich wie­der Fuß fas­sen zu kön­nen, ist es wich­tig sich früh­zei­tig mit Kin­der­be­treu­ungs­mög­lich­kei­ten aus­ein­an­der zu setzen.

„Wir bera­ten unse­re Kun­din­nen gezielt und bie­ten hilf­rei­ches Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al, um sich schon wäh­rend der Zeit zu Hau­se Gedan­ken über die beruf­li­che Zukunft machen zu kön­nen,“ so Han­ko­wetz weiter.

Das AMS Gmun­den bie­tet aber nicht nur Infor­ma­tio­nen über einen gut geplan­ten Wie­der­ein­stieg, auch das The­ma einer beruf­li­chen Neu­ori­en­tie­rung wird in pro­fes­sio­nel­ler Art mit­ein­be­zo­gen. „Lei­der befin­det sich in den meis­ten Köp­fen noch immer das Bild, dass typisch tech­ni­sche Beru­fe nichts für Frau­en und Mäd­chen sind. Hier leis­ten wir vom AMS Gmun­den ein Stück weit Auf­klä­rungs­ar­beit und spre­chen direkt jun­ge Frau­en und Mäd­chen an, um sich für hand­werk­lich-tech­ni­sche Berufs­zwei­ge zu inter­es­sie­ren. Das FiT-Pro­gramm gibt hier eini­ges an Berufs­bil­dern her.“ berich­tet Hankowetz.

Alle Ange­bo­te für Frau­en fin­den Sie unter www.ams.at/frauen