Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2000

Die Arbeits­lo­sig­keit ist aktu­ell auf dem nied­rigs­ten Niveau seit dem Jahr 2000, die Beschäf­ti­gung liegt wei­ter­hin im Bezirk Gmun­den auf sehr hohem Niveau. Die Arbeits­lo­sen­quo­te ist um 0,9 Pro­zent­punk­te nied­ri­ger als vor einem Jahr, Lang­zeit­be­schäf­ti­gungs­lo­sig­keit und Alters­ar­beits­lo­sig­keit sin­ken wei­ter über­durch­schnitt­lich stark. Der Stel­len­markt ist auf kon­stant hohem Niveau.

Der Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den weist mit einer Arbeits­lo­sen­quo­te von 2,8 % einen Wert auf, der per Ende Novem­ber noch nie so nied­rig war (seit dem Jahr 2000). Der Arbeits­markt ist unver­än­dert durch Voll­be­schäf­ti­gung gekenn­zeich­net, die Arbeits­lo­sen­quo­te ist gegen­über dem Vor­mo­nat leicht, um 0,1 %, gestiegen.

Gegen­über dem Vor­jahr, zum sel­ben Zeit­punkt, ist die AL-Quo­te um 0,9 % nied­ri­ger und der Bezirk Gmun­den weist im Novem­ber 2022 den größ­ten Rück­gang der Arbeits­lo­sig­keit in ganz Ober­ös­ter­reich auf.

Ende Novem­ber 2022 waren 1.296 Per­so­nen (572 Frau­en und 724 Män­ner) im Bezirk Gmun­den arbeits­los gemel­det. 596 Per­so­nen absol­vie­ren der­zeit eine arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­le Qualifizierung.