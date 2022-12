Gmundner Eisläuferinnen höchst erfolgreich beim internationalen Montfort Cup 2022

Der Eis­lauf­ver­ein darf sich über ein unglaub­lich erfolg­rei­ches Wett­kampf-Wochen­en­de in Feld­kirch mit drei Mal Edel­me­tall freu­en. Beim Mont­fort Cup mit Läu­fern aus Öste­reich, der Schweiz, Ita­li­en, Deutsch­land und der Ukrai­ne lie­fen gleich meh­re­re Läu­fe­rin­nen des Ver­eins zur Hoch­form auf und erziel­ten ein gran­dio­ses Team-Ergebnis.

In der Grup­pe Neu­lin­ge bis 10 Jah­re lief Lara Gries­ho­fer (7, Alt­müns­ter) in ihrer erst zwei­ten Bewerb­sai­son mit einer tol­len Kür zu ihrem ers­ten Sieg. Eine sehr über­zeu­gen­de Leis­tung zeig­te auch The­re­sa Eck­lbau­er (9, Kirch­ham) auf Rang vier. Per­sön­li­che Punk­te­best­leis­tun­gen erziel­ten Poli­na Zeci­ri (8, Gmun­den) auf Rang 12 und Emi­lia Camd­zic (7, Regau) auf Rang 17. Phil­ip­pa Lang (8, Vöck­la­bruck) und Hele­na Gir­tel­schmid (8) aus Pet­ten­bach erreich­ten die Plät­ze 20 und 23.

In der Alters­klas­se Pre-Novice bis 10 Jah­re lief Marie Mit­ter­bau­er (8, Gmun­den) enorm aus­druck­stark auf Sil­ber. Zaya Rum­plmayr (9, Alt­müns­ter) und Chris­ti­na Gstett­ner (9, Gmun­den) zeig­ten sich sprung­tech­nisch stark und sicher und erreich­ten die Rän­ge 6 und 7 unter 17 Kon­kur­ren­tin­nen. Alle drei Mäd­chen erziel­ten neu­en per­sön­li­chen Punkterekord.

Das drit­te Edel­me­tall hol­te Leo­nie Qua­tem­ber (14, Kirch­ham) mit einer tadel­lo­sen Kür und Punk­te­best­leis­tung auf Platz zwei in der Kate­go­rie “Basic Novice B”. Die Gmund­ne­rin Emi­lia Mat­sche­ko (12) konn­te ihre Trai­nings­leis­tung nicht ganz abru­fen und kam in der von den ita­li­en­si­chen Gäs­ten domi­nier­ten Grup­pe “Basic Novices A” auf Platz 23.

Sehr star­ke und feh­ler­freie Pro­gram­me boten die Gmund­ne­rin­nen Leo­no­re Hes­sen­ber­ger (12) als bes­te Öster­rei­che­rin auf Rang sechs und Anna Födin­ger (14) auf Platz 12, bei­de mit per­sön­li­chen Best­leis­tun­gen. In die­ser 23 Kon­kur­ren­tin­nen gro­ßen Alters­klas­se “Inter­me­dia­te Novices” mit domi­nie­ren­den aus­län­di­schen Gäs­ten lief Vale­rie Frau­scher (12, Gmun­den) auf Rang 17.

Als eine der jüngs­ten Teil­neh­me­rin­nen zeig­te Marie Födin­ger (12, Gmun­den) in der AK “Advan­ced Novices” ins­be­son­de­re in der Kür eine enorm star­ke Leis­tung. Nach dem Kurz­pro­gramm mit einem Sturz hol­te sie in der Kür eini­ge Plät­ze auf und kam als bes­te Öste­rei­che­rin auf den elf­ten Gesamtrang.

Die Domi­nanz der über­mäch­ti­gen Kon­kur­renz aus der Schweiz und Ita­li­en ist auch durch die Start­kri­te­ri­en — unab­hän­gig vom Alter — der hei­mi­schen Läu­fer begründet.