Handwerkskunst –Kunsthandwerk-Christkindlmarkt der Ischler Handwerker

„Hand g´machtes“ aus der Kai­ser­stadt, so beschreibt die Stadt Bad Ischl den Christ­kindl­markt in der Trink­hal­le zur Adventzeit.

Wenn man durch den Ein­gang in die Trink­hal­le Bad Ischl kommt, beginnt das Stau­nen: Man wird auf der einen Sei­te mit Süßem, auf der ande­ren mit Blu­men begrüßt.Festlich geschmückt zeigt sich das ele­gan­te Ambi­en­te in den ehr­wür­di­gen Räum­lich­kei­ten des his­to­ri­schen Gebäudes.

Eine Aus­wahl der Isch­ler Hand­wer­ker, aber auch alt­ein­ge­ses­se­ner Händ­ler, zei­gen all­jähr­lich beim tra­di­tio­nel­len Christ­kindl­markt mit Stolz ihr Kön­nen, bzw. ihre Meis­ter­wer­ke. Sei es Kunst aus Holz, Kera­mik, Glas oder auch eine Mischung die­ser Werk­stof­fe, eine bun­te Viel­falt wird prä­sen­tiert. Leb­ku­chen, ver­schie­dens­te Tees und auch Gin, groß ist die Aus­wahl an Geschenk­ideen. Man kann das Schö­ne mit dem Nütz­li­chen ver­bin­den, gus­tie­ren und nach wert­vol­len Geschen­ken für den Gaben­tisch Aus­schau halten.

Das Zitat der Ver­an­stal­tungs­in­for­ma­ti­on beschreibt sehr gut, was man als Besu­cher zu erwar­ten hat: „Wobei die Isch­ler Hand­wer­ker unter Prä­sen­tie­ren, viel mehr ver­ste­hen, als das blo­ße zur Schau stel­len ihrer Wer­ke. Was Sie im Christ­kindl­markt erwar­tet, ist viel­mehr ein sinn­li­ches Gesamt­erleb­nis aus: sehen, rie­chen, schme­cken und hören!“Auch für die musi­ka­li­sche Umrah­mung ist gesorgt — so kann man den Klän­gen aus dem inne­ren Salz­kam­mer­gut von Frei­tag bis Sonn­tag, jeweils 15:30 bis 17:30 Uhr lauschen.

Zu fol­gen­den Zei­ten ist der Hand­werks­markt geöffnet:

Bis 18.12.2022 immer Mitt­woch bis Sonn­tag von 10 bis 18 Uhr