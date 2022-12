Hilfsaktion in Neukirchen-Wir helfen – Anonym/Schnell/Unbürokratisch

Unter die­sem Mot­to stand die Hilfs­ak­ti­on der Grup­pe „Wir hel­fen!“ aus Neukirchen/Altmünster – Die­se Akti­on wur­de nun erfolg­reich beendet.

Not­dürf­ti­gen aus Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter konn­ten bis 2.12.2022 100.- Euro als Teue­rungs­aus­gleich, in Form von „Alt­müns­te­r­er Gut­schei­nen“ über­ge­ben wer­den. 19 Ver­ei­ne, Pfar­re und vie­le Pri­vat­per­so­nen haben sich mit Spen­den an die­ser cari­ta­ti­ven Akti­on finan­zi­ell betei­ligt. Eben­so wur­de bei Begräb­nis­sen anstatt der Kranz- und Blu­men­spen­den um die finan­zi­el­le Hil­fe für die Neu­kirch­ner gebeten.Nun wol­len sich die Initia­to­ren — Han­nes Sprick­ler, Franz Spiess­ber­ger, Franz Wolfs­gru­ber — bei allen Gön­nern herz­lichst bedan­ken, die mit Ihrer Hil­fe ein wenig Licht in die­se tris­te Zeit brin­gen konnten.

„Ein herz­li­ches Dan­ke­schön auch an den Pfarr­ge­mein­de­rat, sowie Pfar­rer Franz Trink­fass, der bei den Got­tes­diens­ten die Kir­chen­be­su­cher auf unse­re Hilfs­ak­ti­on auf­merk­sam mach­te.“ so Franz Spiess­ber­ger, einer der Initia­to­ren im Gespräch. Eben­so ist es den Betei­lig­ten wich­tig zu erwäh­nen, dass die Spen­den zu 100% im Ort blei­ben! Für die Initia­to­ren ist es sehr wich­tig, die genaue Zahl der Hil­fe­su­chen­den NICHT zu nen­nen, damit die Anony­mi­tät bes­ten gewahrt bleibt.