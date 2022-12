Ischler Lions trauern um Clubfreund Dipl. Ing. Alfred Pührer

Im 87. Lebens­jahr ist Anfang Dezem­ber plötz­lich und völ­lig uner­war­tet „Fre­di“ Püh­rer für immer von uns gegan­gen. Der lang­jäh­ri­ge Pro­ku­rist der ehe­ma­li­gen Sol­va­y­wer­ke war seit dem 1. Jän­ner 1971 Mit­glied im Isch­ler Lions Club, somit hat er fast 52 Jah­re lang mit Loya­li­tät und gro­ßem Enga­ge­ment das Club­le­ben mit­ge­stal­tet und sich für die Wer­te und Idea­le des Lio­nis­mus engagiert.

Fre­di Püh­rer war vie­le Jah­re hin­durch „Kon­takt­mann und Schnitt­stel­le“ des Lions Clubs nach Eben­see, lan­ge Zeit gemein­sam mit sei­nem guten Freund Dr. Gustl Lahn­stei­ner. Dabei hat­te er immer ein offe­nes Ohr für sozia­le Här­te­fäl­le in der Sali­nen­ge­mein­de und hat sich für rasche Hil­fe und Unter­stüt­zung ein­ge­setzt. In sei­ner Frei­zeit war er begeis­ter­ter Jäger und vie­le Jah­re Gei­ger im Orches­ter der Eben­seer Musikfreunde.Im Jahr 1981/82 lei­te­te er den Club als Prä­si­dent, bis zuletzt nahm er, so sehr es ihm mög­lich war, am Club­le­ben teil. Sein ruhi­ges und beson­ne­nes Wesen war bei den Club­freun­den sehr geschätzt, DI Alfred Püh­rer wird allen Isch­ler Lions stets in guter Erin­ne­rung bleiben.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt sei­ner Gat­tin Gre­ti und den Söh­nen mit ihren Familien.

Lie­ber Fre­di, ruhe in Frieden!