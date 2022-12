Manfred Zeppezauer –Ein verdientes Feuerwehrmitglied ist 60 Jahre jung

Am 08. Dezem­ber 2022 fei­er­te unser lang­jäh­ri­ges Mit­glied Man­fred Zep­pe­zau­er, sei­nen 60igsten Geburtstag.

Man­fred trat bereits im Jah­re 1976 der Jugend­feu­er­wehr Bad Ischl bei. Seit 1977 ver­sieht er sei­nen akti­ven Dienst. In die­ser lan­gen Zeit leis­te­te Man­fred eine enor­me ehren­amt­li­che Arbeit für das Feu­er­wehr­we­sen der Stadt Bad Ischl. Bei unzäh­li­gen Ein­sät­zen war Man­fred immer ein wich­ti­ger Bestand­teil der Ein­satz­mann­schaft und an vor­ders­ter Front dabei. Zwan­zig Jah­re lang war „Zee Man­di“ als Grup­pen- und Zugs­kom­man­dant im Kom­man­do tätig. Nach­dem Man­fred im Feu­er­wehr­haus wohnt, ist er im Ernst­fall meis­tens einer der Ers­ten im Gerä­te­haus. Dort besetzt er mitt­ler­wei­le die Ein­satz­zen­tra­le und über­nimmt so die Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on am Funk und am Tele­fon. Aber auch für das leib­li­che Wohl sei­ner Kame­ra­den inter­es­siert er sich: In der Kan­ti­ne ist er oft an der Ver­sor­gung der Feu­er­wehr­män­ner betei­ligt. Die Betreu­ung des haus­ei­ge­nen Muse­ums ist ihm eben­falls ein Anlie­gen. Man­fred erhielt im Jahr 2021 für sei­ne jah­re­lan­ge Tätig­keit, die gol­de­ne Ver­dienst­me­dail­le des Bezir­kes Gmunden.

Am letz­ten Übungs­abend lud Man­fred sei­ne Kame­ra­den zum Fei­ern ein. Der Kom­man­dant Jochen Eisl und sein Stell­ver­tre­ter Han­nes Stibl, über­reich­tem dem Geburts­tags­kind ein Prä­sent und gra­tu­lier­ten im Namen sei­ner Kame­ra­den recht herzlich.