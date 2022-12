Mordversuch in Vöcklabrucker Fitnessstudio

In einem Fit­nes­stu­dio in Vöck­la­bruck soll es Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem Mord­ver­such gekom­men sein. Eine Frau wur­de dort offen­bar von ihrem Ehe­mann niedergestochen.

Der Vor­fall soll sich Medi­en­be­rich­ten nach am frü­hen Mitt­woch­nach­mit­tag in einem Fit­nes­stu­dio in Vöck­la­bruck ereig­net haben. Ein 27-jäh­ri­ger Mann mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund hat offen­bar sei­ne 25-jäh­ri­ge Ehe­frau mit meh­re­ren Mes­ser­sti­chen nie­der­ge­sto­chen und sei­nem Opfer im Gesicht sowie am Ober­kör­per schwers­te Ver­let­zun­gen zugefügt.

Die Frau muss­te im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck not­ope­riert wer­den. Laut Medi­en­be­richt der Kro­nen­zei­tung konn­te der flüch­ti­ge Tat­ver­däch­ti­ge in der Nähe des Tat­or­tes im Ein­kaufs­zen­trum Vare­na fest­ge­nom­men werden.

