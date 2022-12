Unternehmerisches Denken und Handeln in der Praxis–3. Platz beim Businessplanfinale in Wien

Von 21.–22. Novem­ber fand im Wie­ner Rat­haus und im Haus der Indus­trie das Entre­pre­neurs­hip Sum­mit statt. Cara Mun­oz, Nico­las Schil­cher, Celi­na Hölzl und Vere­na Kirch­schla­ger ver­tra­ten die Schü­ler­ge­nos­sen­schaft „Entre­pre­neu­ri­al Spi­rit“ bei die­sem groß­ar­ti­gen Event, in des­sen Rah­men auch das Bun­des­fi­na­le des Busi­ness­plan­wett­be­werbs abge­hal­ten wurde.

Die Schü­ler­ge­nos­sen­schaft der HAK-Bad Ischl, die in Koope­ra­ti­on mit dem Raiff­ei­sen­ver­band OÖ ent­stand, hat sich mit dem Pro­jekt „Girls Care“ für die­ses Fina­le qualifiziert.Die Schü­le­rIn­nen besuch­ten Work­shops zum The­ma Entre­pre­neurs­hip im schö­nen Wap­pen­saal des Wie­ner Rat­hau­ses. „Beson­ders beein­druckt haben uns die Tipps und Rat­schlä­ge zur eige­nen Grün­dung von erfolg­rei­chen Start-Up-Unter­neh­me­rIn­nen“ sind sich die Schü­le­rIn­nen einig. Des Wei­te­ren begeis­ter­ten inspi­rie­ren­den Key­note-Spea­ker wie die Aigner Sis­ters, die bei den Paralym­pics in Peking 2022 mehr­fach Gold gewon­nen haben, oder Wolf­gang Illek, Orga­ni­sa­tor von Wings for Life, der selbst im Roll­stuhl sitzt und sich stark für die Rücken­mark­for­schung enga­giert. Die Key­note-Spea­ker stan­den im Anschluss auch für Fra­gen bereit und moti­vier­ten die Schü­le­rIn­nen im Leben nie­mals auf­zu­ge­ben und immer an sich und den eige­nen Erfolg zu glauben.

Im Rah­men des Entre­pre­neurs­hip Sum­mit im Haus der Indus­trie fand auch das öster­rei­chi­sche Fina­le des Busi­ness­plan­wett­be­werbs statt. Der Wett­be­werb glie­dert sich in 3 Kate­go­rien, bei denen ins­ge­samt 550 Teams teil­nah­men. Die Schü­ler­ge­nos­sen­schaft „Entre­pre­neu­ri­al Spi­rit“ konn­te durch ihren durch­dach­ten Busi­ness­plan in der Kate­go­rie 3 – We grow tog­e­ther – die Jury bei Vor­auswahl über­zeu­gen. Beim fina­len Pitch prä­sen­tier­te das Team „Girls Care“ sou­ve­rän ihr Geschäfts­mo­dell zur Bereit­stel­lung von Damen­hy­gie­ne­ar­ti­kel auf den Schul­toi­let­ten zum Selbst­kos­ten­preis und beleg­ten den her­vor­ra­gen­den 3. Platz im Bundesfinale.

„Wir sind stolz auf die Leis­tun­gen unse­rer Schü­le­rIn­nen im Grün­dungs­jahr der Schü­ler­ge­nos­sen­schaft und die tol­le Plat­zie­rung in die­sem gro­ßen natio­na­len Wett­be­werb!“ freu­en sich die betreu­en­den Lehr­kräf­te Son­ja Lenz, Gud­run Sotz-Hol­lin­ger und Chris­ti­ne Leitner.