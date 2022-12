Wolf Systembau erhielt INEO-Auszeichnung

Wolf Sys­tem­bau mit Fir­men­sitz in Scharn­stein freut sich über die INEO-Aus­zeich­nung der WKO Ober­ös­ter­reich für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Lehrlingsausbildung.

WKO Gmun­den Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger über­reich­te die Aus­zeich­nung an Geschäfts­füh­rer Tho­mas Stad­ler und den bei­den Lehr­lings­be­auf­trag­ten Bian­ka Wein­gärt­ner und Mar­tin Grill-Kie­fer stell­ver­tre­tend für das gesam­te Team.„Am Stand­ort in Scharn­stein wer­den Lehr­lin­ge in 13 ver­schie­de­nen Lehr­be­ru­fen aus­ge­bil­det. Aktu­ell haben wir 36 Lehr­lin­ge in Aus­bil­dung“, freut sich Tho­mas Stadler.

Jedes Jahr kön­nen bis zu 15 Lehr­lin­ge im Betrieb auf­ge­nom­men wer­den. Für die Lehr­be­ru­fe Zim­me­rer & Fer­tig­teil­haus­bau­er ist im Betrieb eine eige­ne Lehr­werk­stät­te vor­han­den. Wich­tig ist ihnen, dass die Lehr­lin­ge von Beginn an in den Betriebs­all­tag ein­ge­bun­den wer­den und den Beruf von der Pike auf pro­fes­sio­nell erler­nen. Dar­um ist man auch auf die Lehr­werk­statt sehr stolz.„Die Viel­zahl an Lehr­be­ru­fen, wel­che bei Wolf Sys­tem­bau ange­bo­ten wer­den, sind eine Berei­che­rung für die gesam­te Regi­on. An nur einem Stand­ort wer­den jähr­lich zahl­rei­che Fach­kräf­te aus­ge­bil­det. Die ver­lie­he­ne INEO-Aus­zeich­nung unter­streicht die­ses Enga­ge­ment“, hebt WKO Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger hervor.

Auch in Zukunft wün­schen wir dem Aus­bil­dungs­be­trieb alles Gute und viel Freu­de bei der Aus­bil­dung zukünf­ti­ger Fach­kräf­te für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Wirtschaft!