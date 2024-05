Am 15. Mai 2024 absol­vier­ten 12 Teil­neh­me­rIn­nen erfolg­reich die Abschluss­prü­fung zur Gipsassistentin/zum Gipsassistenten.

Mit Bra­vour meis­ter­ten 12 Kan­di­da­tIn­nen ihre münd­li­che, sowie prak­ti­sche Prü­fung an der Schu­le für Medi­zi­ni­sche Assis­tenz­be­ru­fe am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck. Neben dem theo­re­ti­schen Wis­sen, konn­ten die Prüf­lin­ge auch ihr Kön­nen an einer „Pro­ban­din“ unter Beweis stellen.

„Die­se Fer­tig­kei­ten, die unse­re Absol­ven­tIn­nen in ihrer Aus­bil­dungs­zeit erlan­gen, fin­de ich beein­dru­ckend“, so Mag. Franz Stadl­mann, Direk­tor der Schu­le für Medi­zi­ni­sche Assistenzberufe.

Auch inter­es­siert? Dann gleich infor­mie­ren! Wir bie­ten unter­schied­li­che Aus­bil­dun­gen an.

Wenn auch Sie Inter­es­se an einer Aus­bil­dung an unse­rer Schu­le am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck oder an den bei­den Stand­or­ten in Gmun­den und Bad Ischl haben, ste­hen wir für per­sön­li­che Gesprä­che oder an unse­rem Infor­ma­ti­ons­tag in Bad Ischl am 19. Juni ger­ne zur Ver­fü­gung. Alle Infos unter ooeg.at/pflegeausbildung.