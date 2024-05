Beim Über­que­ren eines Schnee­fel­des ist ein 16-Jäh­ri­ger am Sonn­tag beim Abstieg des Plas­sen aus­ge­rutscht und meh­re­re Meter abge­stürzt. Der jun­ge Mann muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber gebor­gen werden.

Ein 50-Jäh­ri­ger und sein 16-jäh­ri­ger Sohn wan­der­ten am 19. Mai 2024 auf den 1953 m hohen Plas­sen. Die Bei­den star­te­ten am Mor­gen ihre Wan­de­rung in Hall­statt und stie­gen zu Fuß über den Salz­berg zu ihrem Ziel­gip­fel auf. Gegen 12 Uhr ent­schie­den sie auf der Nord­sei­te in Rich­tung Gos­au abzu­stei­gen und über einen ande­ren Weg zurück nach Hall­statt zu gehen.

Auf Schnee­feld abge­rutscht und abgestützt

Bei dem Abstieg auf der Nord­sei­te muss­ten die Zwei auf ca. 1720 m See­hö­he ein Alt­schnee­feld in einer stei­len Rin­ne que­ren. Der Vater ging dabei vor und schlug sei­nem Sohn Tritt­stu­fen in den kom­pak­ten Alt­schnee. Sein Sohn folg­te ihm, rutsch­te jedoch bei der Que­rung aus und glitt etwa fünf Meter über das Schnee­feld hin­ab. Anschlie­ßend stürz­te er über eine rund drei Meter hohe Fels­stu­fe und kam auf einer Wie­se zu liegen.

Ber­gung mit Notarzthubschrauber

Dadurch zog sich der Jun­ge Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zu. Sein Vater konn­te zu ihm abstei­gen und sich um den 16-Jäh­ri­gen küm­mern. Da ein selbst­stän­di­ger Abstieg des Ver­un­fall­ten nicht mehr mög­lich war, wur­den der Not­arzt­hub­schrau­ber C14 und die Berg­ret­tungs­ortstel­le Hall­statt alarmiert.

Der ver­letz­te Stei­rer konn­te mit­tels Tau von der Unfall­stel­le geret­tet wer­den und anschlie­ßend im Kran­ken­haus nach Bad Ischl gebracht wer­den. Der Vater blieb dabei unver­letzt, berich­tet die Polizei.