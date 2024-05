Am Sonn­tag, 9. Juni, geht in Gmun­den die 43. Auf­la­ge des Ober­bank Tos­ca­nal­aufs in Sze­ne. Neu ist die Start­zeit 8.30 Uhr.

Neben den bei­den klas­si­schen Läu­fen über 4,2 und 8,3 Kilo­me­ter ent­lang der Espla­na­de und durch den Tos­ca­na­park öff­net sich die­ses Jahr der tra­di­tio­nel­le Fami­li­en­lauf auch all jenen, die sich ger­ne in der fri­schen Luft an einem der schöns­ten Plät­ze des Salz­kam­mer­guts bewe­gen und die Stre­cke gehend oder jog­gend bewäl­ti­gen wol­len. Der neue Fun Run & Walk stellt den Spaß an der Bewe­gung mit Gleich­ge­sinn­ten in den Vor­der­grund. Dabei wird nicht der oder die Schnells­te prä­miert, son­dern jener Läu­fer, wel­cher der Durch­schnitts­zeit am nächs­ten kommt. Start und Ziel der jewei­li­gen Bewer­be ist der Rathausplatz.

Dem Lauf­nach­wuchs gehört ab 10.15 Uhr die Büh­ne. Nach Alters­ka­te­go­rien getrennt star­ten Kin­der und Jugend am Rat­haus­platz und neh­men die je nach Alter unter­schied­lich lan­gen Rund­kur­se ent­lang der Espla­na­de in Angriff. Neu dabei ist, dass die Jugend­läu­fe auf die Alters­klas­se U18 erwei­tert werden.

Anmel­dung und alle Infos auf toscanalauf-gmunden.at