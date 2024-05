Über eine Hand­voll Edel­me­tall freu­ten sich die SVV-Schwim­mer beim tra­di­tio­nell stark besetz­ten Int. Swim­ci­ty Wels Mee­ting am Pfingst­wo­chen­en­de (18./19.05.2024). Am Start waren unglaub­li­che 640 Schwim­mer von 41 Ver­ei­nen aus 7 Natio­nen – somit hat­ten sich die Vöck­la­bru­cker mit star­ker Kon­kur­renz aus dem In- und Aus­land zu messen.

Über die, sams­tags aus­ge­tra­ge­nen Vor­läu­fe über 50 m Schmet­ter­ling, Rücken, Brust und Frei­stil, bewies die 19-jäh­ri­ge Johan­na Maak trotz Matu­ra­stress mit der Qua­li­fi­ka­ti­on für drei von vier Final­läu­fen ihre Top­form und Viel­sei­tig­keit. Ihre gleich­alt­ri­ge Ver­eins­kol­le­gin Sarah Föt­tin­ger durf­te sich eben­so über eine Final­qua­li­fi­ka­ti­on über 50 m Rücken freuen.

Sonn­tag Vor­mit­tag star­te­te Johan­na mit einem guten 7. Platz über 50 m Frei­stil in die Final­ses­si­on. Nach einer kur­zen Pau­se ging es für sie über die 50 m Rücken, bei denen sie sen­sa­tio­nell die Bron­ze­me­dail­le an Land zog! Sarah Föt­tin­ger wie­der­hol­te ihre gute Vor­ta­ges­leis­tung und schwamm zu Rang 8. Abschlie­ßend hol­te Johan­na über 50 m Schmet­ter­ling in einem engen Ren­nen den sehr guten 6. Platz gegen star­ke Kon­kur­renz. Über die 100 m Rücken­stre­cke gab es für Johan­na dann noch­mals Bron­ze zu feiern.

Über die­se Stre­cke gab auch Pia Part (Jg. 2008) ordent­lich Gas und erober­te damit Sil­ber in der Jugendklasse

Den Abschluss der Medail­len­ge­win­ne bil­de­ten die bei­den Youngs­ters Han­nah Motz und Jakob Edtho­fer. Zuerst schaff­te die 11-jäh­ri­ge Han­nah mit einer schnel­len Zeit über 50 m Brust den Sprung auf das Podest.

Jakob zün­de­te über die glei­che Stre­cke den Tur­bo, ver­bes­ser­te damit sei­ne per­sön­li­che Best­leis­tung um 3 Sekun­den und krön­te die Vöck­la­bru­cker Medail­len­bi­lanz mit Gold im Jg. 2014!