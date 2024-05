Unter dem Mot­to: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – wie ver­edelst du dein Unter­neh­men“, luden Unter­neh­me­rin­nen von „Frau in der Wirt­schaft“ aus den Bezir­ken Vöck­la­bruck und Wels-Land in die Destil­le­rie Par­zmair in Schlatt ein.

Durch den Pro­zess des Ver­edelns kön­ne man einer­seits aus Obst hoch­wer­ti­ge Schnäp­se pro­du­zie­ren, ande­rer­seits auch sein eige­nes Unter­neh­men immer wie­der bes­ser und hoch­wer­ti­ger gestal­ten. Die Inha­be­rin der Destil­le­rie und selbst Unter­neh­me­rin — Karin Ratz­in­ger – prä­sen­tier­te ihren Betrieb, der in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der unter­neh­me­risch ver­edelt wur­de. Drei wei­te­re Unter­neh­me­rin­nen gaben einen span­nen­den Ein­blick in ihren per­sön­li­chen beruf­li­chen Lebens­weg. Bei einer Podi­ums­dis­kus­si­on mit 75 Unter­neh­me­rin­nen wur­den so man­che Fir­men-Anek­do­ten und Mei­len­stei­ne auf dem Weg in die Selb­stän­dig­keit preisgegeben.

Die Fami­lie Ratz­in­ger gab dann einen inten­si­ven Ein­blick in ihre hoch­mo­der­ne und prä­mier­te Destil­le­rie — die Teil­neh­me­rin­nen konn­ten in die Welt der Schnaps­bren­ne­rei ein­tau­chen, bevor mit dem Netz­wer­ken und Ver­kos­ten ein wich­ti­ger Pro­gramm­punkt den Abend aus­klin­gen ließ. „Die Destil­le­rie Par­zmair glänzt nicht nur mit aus­ge­zeich­ne­ten Edel­brän­den, auch selbst­ge­mach­te Mar­me­la­den, Siru­pe und Pra­li­nen zei­gen von einer star­ken Unter­neh­me­rin im Betrieb“, bedank­te sich für die Vöck­la­bru­cker FidW Vor­sit­zen­den-Stell­ver­tre­te­rin Belin­de Meinhart.