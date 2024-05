Von April bis Mai hat das Ser­vice für Unter­neh­men des AMS Gmun­den eine erfolg­rei­che fünf­wö­chi­ge Unter­neh­mens­tour abge­schlos­sen, bei der 160 Betrie­be im Bezirk besucht wur­den, um sie bei Fra­gen zur Per­so­nal­su­che und ‑pla­nung zu unterstützen.

Abtei­lungs­lei­ter Peter Plank betont: „Es ist enorm wich­tig, dass Unter­stüt­zung an Betrie­be bei der Rekru­tie­rung von neu­em Per­so­nal, ins­be­son­de­re in Zei­ten von Ver­än­de­run­gen auf dem Arbeits­markt, ange­bo­ten wird. Das ist eine unse­rer Auf­ga­ben im AMS und die erfül­len wir sehr gerne.“

Geschäfts­stel­len­lei­ter Leo­pold Trem­mel hebt her­vor: “Das AMS ist ein star­ker Part­ner für die hei­mi­schen Unter­neh­men und wir möch­ten auf För­der­mög­lich­kei­ten – wie zB Arbeits­er­pro­bun­gen – hin­wei­sen, um die Ent­schei­dungs­fin­dung für Arbeitgeber_innen und Arbeits­su­chen­de zu erleichtern.“

In einer Zeit, in der Unter­neh­men vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen ste­hen und der Wett­be­werb um Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter stark ist, bie­tet das Ser­vice für Unter­neh­men des AMS Gmun­den wich­ti­ge Unter­stüt­zung in Fra­gen der Per­so­nal­su­che, um den Betrie­ben im Bezirk zu hel­fen, erfolg­reich voranzukommen.

Soll­ten auch Sie Unter­stüt­zung oder Infor­ma­tio­nen benö­ti­gen – das AMS Gmun­den hilft ger­ne weiter!

www.ams.at