Beim Absei­len im Steil­hang ist am Diens­tag ein Mann von einem Stein im Gesicht getrof­fen worden.

Ein 48-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den stieg am 07. Mai 2024 kurz vor 14:00 Uhr cir­ca 20 Meter über stei­les Wald­ge­län­de an einem Fix­seil in ein Bach­bett hin­un­ter. Dabei lös­te er durch die Bewe­gung am Stahl­seil einen über ihm lie­gen­den Stein, der hin­un­ter­roll­te und ihn im Gesicht traf.

Die Ret­tungs­ket­te wur­de durch anwe­sen­de Arbeits­kol­le­gen in Gang gesetzt. Neben dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3, der Ret­tung, dem Not­arzt und der Feu­er­wehr stan­den auch der Berg­ret­tungs­dienst sowie die Alpin­po­li­zei im Einsatz.

Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de der Ver­letz­te mit­tels Tra­ge und Sta­tik­seil-Fla­schen­zug auf die Forst­stra­ße geret­tet und ins Kli­ni­kum Wels ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.