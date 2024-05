Ulri­ke Mos­ham­mer (49) aus Vöck­la­bruck unter­rich­tet seit die­sem Schul­jahr an der Cari­tas-Schu­le Josee in Eben­see. Als Deutsch­leh­re­rin und erfolg­rei­che Autorin von Regio­nal­kri­mis bringt sie nun all ihre Erfah­run­gen in der Schu­le für Sozi­al­be­treu­ungs­be­ru­fe ein. Dort wer­den die Berufs­aus­bil­dun­gen für Alten­ar­beit, Behin­der­ten­ar­beit und ‑beglei­tung sowie Fami­li­en­ar­beit ange­bo­ten. Am Don­ners­tag, 16. Mai und Don­ners­tag, 20. Juni, jeweils um 18 Uhr, fin­den wie­der Online-Info­aben­de statt. Teil­nah­me per Zoom-Link unter www.josee.at

Ulri­ke Mos­ham­mer hat einen viel­sei­ti­gen beruf­li­chen Hin­ter­grund. Ursprüng­lich absol­vier­te sie ein Stu­di­um der Ger­ma­nis­tik und Spa­nisch in Salz­burg und begann dann am Gym­na­si­um zu unter­rich­ten. Nach eini­gen Jah­ren ent­schied sie sich jedoch für einen ande­ren Weg und arbei­te­te in einer alter­na­tiv­päd­ago­gi­schen Schu­le. „Nach eini­ger Zeit habe ich erkannt, dass ich zwar gern unter­rich­te, mir aber auch etwas fehlt. Ich woll­te schon immer mit Büchern arbei­ten. Des­halb habe ich in Wien eine Aus­bil­dung für Lek­to­rat und Buch­ent­wick­lung absol­viert und arbei­te jetzt seit eini­gen Jah­ren als exter­ne Lek­to­rin für Ver­la­ge und Self­pu­blisher“, erzählt Ulri­ke Mos­ham­mer. Das mit dem Schrei­ben eige­ner Geschich­ten hat sich dar­aus „irgend­wie“ erge­ben, meint die 49-Jäh­ri­ge. „Ich woll­te mir einer­seits selbst einen lang geheg­ten Traum erfül­len, ande­rer­seits woll­te ich bes­ser ver­ste­hen ler­nen, wie sich die Autoren, mit denen ich zusam­men­ar­bei­te, füh­len. Wel­che Höhen und Tie­fen sie im Lau­fe des Schreib- und Ver­öf­fent­li­chungs­pro­zes­ses durchlaufen.“

Auf­grund die­ser Über­le­gun­gen war es für sie eine logi­sche Fol­ge, dass sie ihren ers­ten Kri­mi “Lei­chen­schmaus mit Kai­ser­schmarrn” schrieb, der im letz­ten Jahr vom Emons Ver­lag her­aus­ge­ge­ben wur­de. Heu­er im Mai wird der zwei­te Kri­mi ihrer Rei­he mit dem Titel “Mords­schnit­zel” erscheinen.

Als sie hör­te, dass an der Cari­tas-Schu­le für Sozi­al­be­treu­ungs­be­ru­fe Josee eine Lehr­kraft für Deutsch gesucht wird, pack­te sie die Gele­gen­heit beim Schopf, neben­be­ruf­lich auch wie­der ihrer Lei­den­schaft für das Unter­rich­ten nach­zu­ge­hen: „Es ist mir eine gro­ße Freu­de, Teil des Schul­teams zu sein und einen Bei­trag zur Aus­bil­dung zukünf­ti­ger Fach­kräf­te im Sozi­al­be­reich zu leis­ten. Ich zie­he den Hut vor jedem, der sich für einen Sozi­al­be­treu­ungs­be­ruf ent­schei­det. Wir brau­chen drin­gend enga­gier­te Leu­te in die­sem Bereich”, sagt Ulri­ke Mos­ham­mer. „Ich füh­le mich außer­dem mit den Stu­die­ren­den auf eine ganz eige­ne Art ver­bun­den. Vie­le von ihnen fan­gen mit die­ser Aus­bil­dung in einem ande­ren Beruf noch ein­mal kom­plett von vor­ne an. Das­sel­be habe ich auch gemacht. Ich habe gro­ßen Respekt vor die­ser Ent­schei­dung. Es ist nicht leicht, alles Bis­he­ri­ge über den Hau­fen zu wer­fen, sich aus der Kom­fort­zo­ne zu bege­ben und neu zu begin­nen. Das gefällt mir.“

Im Unter­richt ver­sucht die Vöck­la­bru­cke­rin den Schüler*innen aus der Lite­ra­tur etwas für ihren Beruf mit­zu­ge­ben. Vor allem im Diplom­lehr­gang wer­den anhand von lite­ra­ri­schen Bei­spie­len The­men wie Autis­mus, Demenz oder Lern­stö­run­gen behandelt.

„Für die fach­li­che Exper­ti­se sind mei­ne Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen zustän­dig. Ich nut­ze mei­ne Unter­richts­stun­den nicht nur dafür, mei­nen Lehr­plan zu erfül­len, son­dern auch dafür, das Ein­füh­lungs­ver­mö­gen im Umgang mit Men­schen zu stär­ken“, so die Deutschlehrerin.