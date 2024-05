Der Ver­ein zur För­de­rung euro­päi­scher Kera­mik­künst­ler und die Kera­mik­stadt Gmun­den laden in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024 und in Zusam­men­ar­beit mit der Kunst­uni­ver­si­tät Linz, Abtei­lung für plas­ti­sche Kon­zep­tio­nen / Kera­mik, eine Rei­he von zeit­ge­nös­si­schen Künstler:innenn nach Gmun­den ein, um im Rah­men einer zwei­tä­gi­gen Kon­fe­renz ihre Bezie­hun­gen zur Kera­mik zu diskutieren.

Es gibt ein wie­der­erwach­tes Inter­es­se an der Kera­mik, dass das kera­mi­sche Mate­ri­al von einem hand­werk­li­chen oder indus­tri­el­len Mate­ri­al zu einem der ange­sag­tes­ten Mate­ria­li­en in der Kunst gemacht hat. Da die Kunst­uni­ver­si­tät Linz den ein­zi­gen zeit­ge­nös­si­schen künst­le­ri­schen Stu­di­en­gang mit Schwer­punkt Kera­mik in Öster­reich anbie­tet, ist es not­wen­dig, über die aktu­el­le Situa­ti­on, aber auch über mög­li­che zukünf­ti­ge Ent­wick­lun­gen nach­zu­den­ken. Dies ist umso wich­ti­ger, als die Anzahl der auf Kera­mik fokus­sier­ten Abtei­lun­gen an Kunst­hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten in ganz Euro­pa in den letz­ten Jah­ren zurück­ge­gan­gen ist, da sich die auf das Mate­ri­al fokus­sier­ten Abtei­lun­gen zuguns­ten von mehr digi­ta­len und medi­en­ori­en­tier­ten Ansät­zen verlagern.

Durch die Ein­la­dung eines breit gefä­cher­ten Gre­mi­ums von Künst­lern nach Gmun­den wer­den wir uns mit künst­le­ri­schen Prak­ti­ken und Ein­stel­lun­gen aus­ein­an­der­set­zen und erör­tern, ob Kera­mik immer noch als Gegen­ge­wicht zur zuneh­men­den Digi­ta­li­sie­rung gese­hen wer­den kann, um dem Ver­lust der Greif­bar­keit in der Welt ent­ge­gen­zu­wir­ken; wir wer­den die Ver­än­de­run­gen und Ent­wick­lun­gen zwi­schen einem tra­di­tio­nell hand­werk­lich ori­en­tier­ten Medi­um, das an der Gren­ze zur zeit­ge­nös­si­schen Kunst ange­sie­delt ist, und einer Wie­der­be­le­bung und För­de­rung des Hand­werk­li­chen durch eine neue Lin­se betrach­ten. Durch die Betrach­tung der Kera­mik als mehr als nur ein Mate­ri­al kön­nen wir ihre Posi­ti­on in der Zukunft hin­ter­fra­gen und erkun­den, wel­che kon­zep­tio­nel­len Ver­än­de­run­gen in der Zukunft zu erwar­ten sind.

Regis­trie­rung not­wen­dig! The event will be held in English!

https://gmunden24dreissig.com/Ceramics-Conference