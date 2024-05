Eine Tour vom Gip­fel des Dach­stein­blicks zum Mahdl­gupf ende­te für eine Wan­de­rin am Sams­tag mit einem Flug ins Krankenhaus.

Die 49-Jäh­ri­ge aus Nie­der­ös­ter­reich wan­der­te am Vor­mit­tag des 18. Mai 2024 gemein­sam mit ihrem 46-jäh­ri­gen Gat­ten von Stein­bach am Atter­see über den Bren­ner­rie­sen­steig auf den Dachsteinblick.

Vom Gip­fel des Dach­stein­blicks wan­der­te das Paar wei­ter am Wan­der­weg 820 in Rich­tung Mahdl­gupf, als die 46-Jäh­ri­ge plötz­lich stürz­te und sich dabei am rech­ten Sprung­ge­lenk ver­letz­te. Sie ver­such­te selbst­stän­dig noch wei­ter­zu­ge­hen, was auf­grund der star­ken Schmer­zen aber nicht mehr mög­lich war.

Das Paar alar­mier­te schließ­lich die Berg­ret­tung per Han­dy. Der von der Ret­tungs­leit­stel­le avi­sier­te Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 10 ret­te­te die Ver­letz­te mit­tels Tau und flog sie zur wei­te­ren Ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck, so die Polizei.