Alt­müns­ter am Traun­see ver­wan­del­te sich an die­sem Pfingst­wo­chen­en­de in das Mek­ka der Mobi­li­tät. Bei Kai­ser­wet­ter prä­sen­tier­ten stol­ze Besit­zer ihre Old­ti­mer, Super­sport­wa­gen und US-Cars rund um das Schloss Ebenzweier.

Ab 9 Uhr ström­ten die ers­ten Mobi­lis­ten zum Fest­ge­län­de und sorg­ten für ein far­ben­fro­hes Spek­ta­kel. Besu­cher fla­nier­ten ent­spannt durch den male­ri­schen Schloss­park, bewun­der­ten die lie­be­voll restau­rier­ten Fahr­zeu­ge und führ­ten Fach­ge­sprä­che mit den Besitzern.

An die 800 Fahr­zeu­ge aus Öster­reich, Deutsch­land, Tsche­chi­en und Polen konn­ten bestaunt wer­den. Wal­ter Neu­may­er, der das Event bereits zum 18. Mal beglei­tet, zeig­te sich erfreut über die rege Teil­nah­me und gute Stim­mung. „Es ist jedes Jahr fas­zi­nie­rend, wie vie­le Men­schen die Lei­den­schaft für klas­si­sche Autos tei­len“, sag­te Neu­may­er begeis­tert. Sein Sohn Tho­mas unter­stütz­te ihn pro­fes­sio­nell bei der Begrü­ßung der Fahrzeuge.

Für das leib­li­che Wohl sorg­te die Feu­er­wehr Alt­müns­ter unter der Lei­tung von Chris­ti­an Gru­ber. Die Kom­bi­na­ti­on aus Traum­wet­ter, beein­dru­cken­den Fahr­zeu­gen und guter Lau­ne mach­te das Pfingst­wo­chen­en­de in Alt­müns­ter unver­gess­lich. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Betei­lig­ten – man freut sich bereits auf das nächs­te Tref­fen im Jahr 2025!

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer