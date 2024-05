Ein Berg­stei­ger muss­te Sams­tag­nach­mit­tag von der Berg­ret­tung aus dem Klet­ter­steig in Gos­au geret­tet wer­den, weil ihn die Kräf­te ver­las­sen hatten.

Am frü­hen Nach­mit­tag des 18. Mai 2024 stie­gen ein 38-jäh­ri­ger Deut­scher aus Wien, ein 39-jäh­ri­ger Wie­ner und ein 47-jäh­ri­ger Deut­scher aus Wien in den Laserer Alpin-Klet­ter­steig am Vor­de­ren Gos­au­see. Der Klet­ter­steig ist mit der Schwie­rig­keit C aus­ge­wie­sen, für wel­chen die Klet­te­rer ent­spre­chend aus­ge­rüs­tet waren.

Plötz­lich Angst im Klettersteig

Noch im ers­ten Drit­tel des Klet­ter­steigs geriet der 38-jäh­ri­ge Deut­sche in Angst und war unfä­hig den Steig wei­ter zu bestrei­ten. Vor­bei­kom­men­de Wan­de­rer ver­stän­dig­ten dar­auf­hin über Not­ruf 140 die Bergrettung.

Berg­ret­ter im Einsatz

Die Män­ner des Berg­ret­tungs­diens­tes fuh­ren dar­auf­hin zum Ein­satz­ort und konn­ten den hilf­lo­sen, jedoch unver­letz­ten Mann in kur­zer Zeit mit­tels Mann­schafts­zug auf den dar­über lie­gen­den Wan­der­weg retten.

Sei­ne zwei Beglei­ter konn­ten selbst­stän­dig aus dem Klet­ter­steig aus­stei­gen und anschlie­ßend mit ihrem geret­te­ten Klet­ter­kol­le­gen zurück zum Aus­gangs­punkt wan­dern. Es wur­de bei dem Ein­satz nie­mand ver­letzt, so die Polizei.