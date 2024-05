Die Ver­an­stal­tung fand am 17. Mai 2024 in der Pfarr­kir­che Roit­ham am Traun­fall statt.

Der berühm­te Roit­ha­mer kehr­te nach ziem­lich genau 60 Jah­ren in die Kir­che zurück, in der er als Minis­trant vie­le Jah­re dien­te. Und wie! Die Lesung war seit Tagen aus­ver­kauft. Schon 1,5 Stun­den vor Beginn der Ver­an­stal­tung um 19.00 Uhr, began­nen sich die Leu­te, aus nah und fern, vor der Roit­ha­mer Kir­che zu ver­sam­meln. Mehr als 380 Leu­te waren dann bei der Lesung. Die Kir­che war mehr als voll, wie schon Jahr­zehn­te nicht mehr. Nach­dem der Obmann des Kul­tur­er­be­ver­eins Traun­fall, Chris­ti­an Neu­dor­fer in einer lau­ni­gen Begrü­ßungs­re­de den Schrift­stel­ler und sei­nen Freund Wolf­gang Muth­spiel, einen bekann­ten Gitar­ren­vir­tuo­se ankün­dig­te, wur­de deren Auf­tritt mit minu­ten­lan­gem, begeis­ter­ten Applaus begleitet.

Was dann folg­te war ein­zig­ar­tig: 2 Künst­ler in Wort und Musik erzeug­ten eine ein­ma­lig dich­te Stim­mung. Am Ende der Ver­an­stal­tung wur­den noch mehr als 100 sei­ner Bücher ver­kauft, die Chris­toph Rans­mayr signier­te. Die Leu­te stell­ten sich dazu in einer lan­gen Schlan­ge an. Man hat­te das Gefühl, dass vie­le Besu­cher vor allem auch ein kur­zes Gespräch mit ihm such­ten. Wozu er sich auch ger­ne Zeit nahm. Bei der nach­fol­gen­den Aga­pe wur­den noch lan­ge vie­le net­te Gesprä­che geführt. Die­se Ver­an­stal­tung wird der Roit­ha­mer Bevöl­ke­rung noch lan­ge in sehr guter Erin­ne­rung blei­ben. Die Ein­nah­men wur­den vom Autor für cari­ta­ti­ve Zwe­cke gespendet.

Durch die Lesung wur­de wider­legt, dass der Pro­phet im eige­nen Ort kei­ne Wun­der wir­ken kann. Chris­toph Rans­mayr konn­te es!